Oficjalnie: Wielki powrót do Lecha Poznań. Były kadrowicz zagra... w rezerwach

Szymon Pawłowski występował w Lechu Poznań w latach 2013-2018. Razem z "Kolejorzem" sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2014/2015 i Superpuchar Polski w 2015 i 2016 roku. W tym czasie wystąpił w 153 meczach, w których strzelił 27 goli i zaliczył 30 asyst. Następnie skrzydłowy grał w Zagłębiu Sosnowiec, który reprezentował do momentu dzisiejszego transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Szymon Pawłowski pomoże rezerwom Lecha Poznań

36-latek podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku. "Tym samym ofensywnie usposobiony zawodnik został graczem drugoligowych rezerw, które będzie wspierał swoim doświadczeniem oraz wysokimi umiejętnościami piłkarskimi" - czytamy w komunikacie klubu.

- Bardzo cieszymy się z faktu, że do naszej młodej drużyny dołączy piłkarz o dużym doświadczeniu, do tego wciąż prezentujący wysoki poziom sportowy. Podążamy dobrze znaną nam drogą, która zakłada otoczenie młodych zawodników naszej akademii graczami dysponującymi większym ograniem. Ci wchodzący do seniorskiej piłki wychowankowie często mogą się od nich wiele nauczyć i nie mowa tu tylko o kwestiach boiskowych, ale także samego podejścia do futbolu czy zachowania w trudnych momentach. Liczymy, że Szymon wspomoże w tym wszystkim naszą młodzież i podobnie jak we wcześniejszych latach Darek Dudka, Grzesiek Wojtkowiak czy Sergey Krivets potwierdzi swoją sportową klasę także na murawie - powiedział Zbigniew Zakrzewski z pionu sportowego Akademii Lecha Poznań cytowany przez oficjalna stronę "Kolejorza".

Druga drużyna Lecha Poznań gra w tym sezonie na poziomie II ligi. Rezerwy aktualnych mistrzów Polski zajmują 10 miejsce w tabeli. Mają obecnie tylko trzy punkty przewagi nad Siarką Tarnobrzeg, znajdująca się na 15 miejscu, które skutkuje spadkiem do III ligi.