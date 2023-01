Spektakularny gol w meczu Cracovii z Górnikiem. Magiczne dotknięcie Ghity [WIDEO]

Na polskich boiskach od piątku trwa wiosna. Po ponad dwumiesięcznej przerwie do rywalizacji wrócili piłkarze ekstraklasy. I choć pierwsze mecze nie obfitowały w wiele spektakularnych akcji, to zmieniło się to w poniedziałek chwilę po godzinie 19:00. Piękną bramkę dla Cracovii zdobył bowiem Virgil Ghita.

Cracovia prowadzi. Piękny gol środkowego obrońcy w meczu z Górnikiem Zabrze

W ostatnim meczu 18. kolejki Cracovia mierzy się z Górnikiem Zabrze. Oba zespoły przed startem rundy znajdowały się mniej więcej w połowie tabeli i trudno było wskazać faworyta tej potyczki. Od początku to jednak Cracovia wyglądała nieco lepiej i potwierdziła to w 17. minucie, wychodząc na prowadzenie. I to w jakim stylu.

Piłkarze Jacka Zielińskiego otrzymali rzut rożny po wybiciu piłki przez jednego z rywali. Piłkę w narożniku ustawił Jani Atanasov. Macedończyk wrzucił idealnie na głowę Virgila Ghity, który oddał niezwykle precyzyjny, ale też trudny strzał na bramkę. Piłka wpadła do siatki na dalszym słupku, niemal przy samym spojeniu. Komentatorzy CANAL+ Sport skomentowali gola jednym określeniem - "fantastyczny".

Niewykluczone, że rumuński obrońca próbował dograć piłkę do partnerów. Na dalszym słupku wbiegało jeszcze bowiem dwóch zawodników Cracovii.

Po 45 minutach krakowski zespół prowadzi 1:0. Górnik nie zdołał odpowiedzieć na trafienie stopera.

