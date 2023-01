Widzew szykuje sensację na koniec okienka. Transfer za 400 tys. euro

Niezwykle udane miesiące przeżywa ostatnio klub Widzewa Łódź. Po ośmiu latach nieobecności czterokrotni mistrzowie Polski wrócili do ekstraklasy i z marszu notują bardzo dobre rezultaty jako beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. Okazuje się, że mają jednak ochotę na więcej. Szykują się do dużej ofensywy transferowej, a za cel upatrzyli sobie króla strzelców gruzińskiej ekstraklasy.

Widzew Łódź zainteresowany Flamarionem. To król strzelców gruzińskiej ekstraklasy

Jak poinformował na Twitterze profil Georgian Footy, Widzew Łódź bacznie przygląda się brazylijskiemu napastnikowi Dinamo Batumi - Jovinowi Flamarionowi. Kwota transferu ma opiewać na około 400 tysięcy euro. W przeliczeniu na złotówki to ponad 1,8 mln złotych. 26-latek byłby konkurencją w ataku dla najlepszego strzelca Widzewa, Jordiego Sancheza.

Flamarion wystąpił w ubiegłym sezonie w 29 meczach ligi gruzińskiej, w których strzelił 19 goli i dołożył do tego 9 asyst. Kibice mogą go kojarzyć z występów w tegorocznych eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, ponieważ dwukrotnie wystąpił przeciwko Lechowi Poznań. Nie udało mu się jednak trafić do bramki polskiej drużyny.

Według portalu Transfermarkt.de kontrakt Brazylijczyka z obecnym klubem wygasa z końcem grudnia 2023 roku, dlatego może to być ostatni dzwonek dla Dinamo, aby zarobić na sprzedaży napastnika. Pierwsza kolejka gruzińskich rozgrywek odbędzie się 25 lutego.

W ubiegłą sobotę, 28 stycznia miał miejsce zdecydowanie najlepszy jak do tej pory mecz rundy wiosennej ekstraklasy pomiędzy Widzewem a Pogonią Szczecin (3:3), o czym więcej --> TUTAJ. Po tym podziale punktów łódzki klub nadal pozostaje w czołówce tabeli, zajmując 4. miejsce z dorobkiem 30 punktów. Tyle samo oczek mają ich sobotni rywale, jednak Szczecinianie nie dość, że mają korzystniejszy bilans bramkowy, to również są lepsi w spotkaniach bezpośrednich. Liderem rozgrywek pozostaje Raków Częstochowa z dorobkiem 42 punktów. Na drugim miejscu jest Legia Warszawa (35 pkt). Najbliższy mecz Widzew rozegra w piątek, 3 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z Jagiellonią Białystok.