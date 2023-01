Wielki talent opuści Polskę? Duży zastrzyk gotówki dla klubu. Ponad milion euro

Jagiellonia Białystok zmaga się z problemami finansowymi od wielu miesięcy i zamknęła dwa poprzednie lata z minusowym bilansem. - Sytuacja klubu jest trudniejsza niż zakładałem po wstępnym audycie. Niestety w międzyczasie wypadły nam z szafy kolejne trupy. Walczymy o to, by być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów i zawodników. Z czego wynikał problem finansowy? Z tego, że, celując w podtrzymanie świetnych wyników ligowych, klub zaciągał spore, wieloletnie zobowiązania - mówił Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii w rozmowie z TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Wielki talent opuści Jagiellonię Białystok. Włoski klub chce zapłacić ponad milion euro

Tomasz Włodarczyk, dziennikarz "Meczyków" informuje, że Mateusz Kowalski może odejść z Jagiellonii Białystok jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego. 17-letnim napastnikiem interesuje się Udinese Calcio, które jest gotowe zapłacić ponad milion euro, wliczając różne bonusy. Kluby porozumiały się między sobą, ale transfer nie jest jeszcze w stu procentach dopięty. Niewykluczone, że Kowalski zostałby w Białymstoku w ramach wypożyczenia do końca sezonu.

Gdyby Mateusz Kowalski odszedł do Włoch za wspomnianą kwotę, to byłby jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii Jagiellonii Białystok. Do tej pory klub z Podlasia najwięcej zarobił na odejściu Patryka Klimali, który w styczniu 2020 roku odszedł do Celtiku Glasgow za cztery mln euro. Włodarczyk dodaje, że Kowalski może podpisać kontrakt z Udinese na cztery lub pięć lat, a rozmowy ws. kontraktu jeszcze trwają. Napastnik prawdopodobnie dołączyłby do drużyny Primavery (U-19).

Mateusz Kowalski jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. Nastoletni napastnik zadebiutował w ekstraklasie w pierwszej kolejce tego sezonu, strzelając gola w meczu z Piastem Gliwice (2:0). Do tej pory Kowalski zagrał dwanaście spotkań, w których strzelił dwa gole. Warto dodać, że Kowalski spędził na boisku 245 minut i tylko dwa razy wystąpił w podstawowym składzie. Jego umowa z Jagiellonią Białystok jest ważna do końca czerwca 2025 roku.