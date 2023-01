Śląsk został rozbity w derbach, a to nie koniec upokorzeń. "Profanacja"

To z pewnością był jeden z najgorszych dni dla kibiców Śląska Wrocław. W pierwszej kolejce po powrocie Ekstraklasy po przerwie zimowej wrocławianie zagrali na własnym boisku derbowy mecz z Zagłębiem Lubin. Zakończył się on zdecydowanym zwycięstwem gości 3:0. Na dodatek na konferencji prasowej trener "Miedziowych", Waldemar Fornalik, dosyć dosadnie odpowiedział na słowa Ivana Djurdjevicia na konferencji prasowej, że Śląskowi "zabrakło szczęścia".

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zwrócił się do Marcina Najmana: Jesteś karykaturą sportowca... tak nisko jeszcze nie upadłem

Santos poprosił o dostęp do transmisji meczów Ekstraklasy. Przyzna rację Sousie?

Stadion Śląska podświetlony w barwach Zagłębia

I jak się okazuje, to nie jedyne upokorzenia, którego tego dnia musieli znieść kibice Śląska. Fani w mediach społecznościowych dzielą się zdjęciami, które pokazują kontrowersyjne oświetlenie stadionu. Obiekt momentami świecił się na pomarańczowo, co natychmiast wywołało skojarzenia z barwami Zagłębia Lubin. "To chyba trochę profanacja, nie?" – napisał jeden z kibiców, zamieszczając zdjęcie podświetlonej membrany.

Pod jednym z tweetów rozgoryczonego kibica, oficjalne konto stadionu "Tarczyński Arena" poinformowało, że doszło do awarii, na skutek której kolory same się zmieniały. Jak było naprawdę? Tego nie wiemy, aczkolwiek faktem jest, że stadion przybierał też inne barwy, nie tylko te "miedziowe". Świecił się też na fioletowo i niebiesko.

Dzięki pokonaniu Śląska Wrocław podopieczni Waldemara Fornalika przerwali niechlubną serię pięciu porażek z rzędu i awansowali na 13. miejsce z 20 punktami. Zagłębie traci już do derbowego rywala tylko jeden punkt. Śląsk ma 21 punktów i jest 11.

Piękny zwód, strzał i... katastrofa. Takie akcje w ekstraklasie [WIDEO]

Dodatkowo lubinianie wygrali pierwsze derby Dolnego Śląska od 11 grudnia 2020 roku, gdy Zagłębie pokonało 2:1 Śląsk. Od tego czasu w derbach raz triumfował Śląsk (3:1) i dwukrotnie był bezbramkowy remis.