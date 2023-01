Piękny zwód, strzał i... katastrofa. Takie akcje w ekstraklasie [WIDEO]

Leonardo Koutris dołączył do Pogoni Szczecin w zimowym oknie transferowym. Za 800 tys. euro przeszedł z Olympiakosu Pireus. W zawodniku, który poza występami w ekipie mistrza Grecji, ma także w CV pobyt w niemieckiej Fortunie Duesseldorf, czy hiszpańskiej Mallorce, zapewne upatrywano wielkiego wzmocnienia. Tymczasem przywitanie z polską Ekstraklasą okazało się dla 27-latka wyjątkowo brutalne. Na dzień dobry popisał się takim pudłem, że ręce same opadają.

"Strzał do zapomnienia". Koutris przywitał się z Ekstraklasą

W doliczonym czasie pierwszej połowy, lewy obrońca zapędził się pod pole karne Widzewa, popisując się naprawdę piękną indywidualną akcją. W znakomitym stylu zwiódł wahadłowego gospodarzy Mate Milosa i złożył się do strzału tuż sprzed linii szesnastego metra. Problem w tym, że wyszedł on tak fatalnie, że o wcześniejszym zwodzie łatwo można zapomnieć. Piłka przedziwną parabolą poszybowała daleko od bramki. Zdziwieni rywale mogli tylko odprowadzić ją wzrokiem. - "Strzał do zapomnienia, ale akcja indywidualna niczego sobie" - spuentował komentator Canal+. Wideo poniżej.

Widzew i Pogoń zagrały na remis. 6 goli w Łodzi

Koutris wystąpił przez pełne 90 minut, a jego drużyna zremisowała z Widzewem 3:3. W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Wynik otworzył Kamil Grosicki. Więcej działo się w drugiej części gry. Łodzianie aż trzykrotnie doprowadzali do remisu. Najpierw uczynił to Bartłomiej Pawłowski. Z kolei na trafienie Sebastiana Kowalczyka błyskawicznie odpowiedział Ernest Terpiłowski. Gdy w końcówce na 3:2 dla Pogoni trafił Luka Zahović, już wydawało się, że trzy punkty pojadą do Szczecina. Nic z tych rzeczy. W dziewiątej minucie doliczonego czasu, wynik na 3:3 ustalił Martin Kreuzriegler strzałem z rzutu karnego.

Obie drużyny mają dokładnie tyle samo punktów w tabeli - 30. Na ten moment minimalnie wyżej jest Pogoń - na trzecim miejscu. Widzew jest czwarty. W następnej kolejce szczecinianie podejmą na własnym stadionie drużynę Śląska Wrocław, a Widzew zagra u siebie z Jagiellonią Białystok.