200-tysięczne miasto przekazuje potężne pieniądze na pensje piłkarzy

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Radomiak Radom mierzył się z ogromnymi problemami finansowymi. Odcisnęła się na nim pandemia koronawirusa, w trakcie której zawieszono rozgrywki w Polsce, co uszczupliło część przychodów klubów piłkarskich. Radomiak stracił też 440 tys. złotych miejskich dotacji. Z czasem samorząd uzupełnił lukę, a klub zaczął się odbudowywać. W końcu udało mu się też wywalczyć awans do ekstraklasy.

Zgodnie z przepisami urzędy miejskie muszą podać do wiadomości publicznej informacje dotyczące wysokości dotacji dla poszczególnych klubów. Taki sam obowiązek ma również prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Przy okazji pierwszego meczu rundy wiosennej sezonu 2022/23 te kwoty przybliżył kibicom Michał Kaczor, dziennikarz "Rekord Grupy Mediowej". Zgodnie z jego informacjami w okresie od września do grudnia 2022 roku miasto przekazało Radomiakowi aż 352 tysiące złotych.

Oto, jaką część z tych pieniędzy otrzymali poszczególni piłkarze:

20 tysięcy złotych: Dawid Abramowicz, Mateusz Cichocki, Luis Miguel Machado, Maurides Roque Junior, Raphael Rossi Branco, Lisandro Semedo, Roberto Alves oraz Filipe Nascimento,

17 tysięcy złotych: Leandro Rossi Pereira, Thabo Cele,

15 tysięcy złotych: Damian Jakubik, Thiago Matos, Luiz Palhares, Daniel Łukasik, Dariusz Pawłowski, Mateusz Grzybek,

14 tysięcy złotych: Daniel Pik,

12 tysięcy złotych: Jakub Ojrzyński, Gabriel Kobylak,

10 tysięcy złotych: Michał Feliks, Pedro Justiniano Gomes.

Na wsparcie finansowe od miasta Radom mógł liczyć również trener Mariusz Lewandowski - 10 tysięcy złotych. Powyższe kwoty nie stanowią całości wynagrodzenia piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Pozostałą część pieniędzy wpłaca sam Radomiak z klubowej kasy.

Miasto Radom finansuje również budowę nowego stadionu dla klubu, która trwa od maja 2016 r. Pierwotnie stadion miał być gotowy na drugą połowę 2018 r. Niestety, końca prac nie widać. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że nowy obiekt Radomiaka będzie gotowy do końca 2023 r. Na budowę Radomskiego Centrum Sportu wydano już 212 mln zł. Według projektu nowy stadion Radomiaka będzie mógł pomieścić na trybunach do 15 tys. widzów. W grudniu 2021 r. oddano do użytku halę sportowo-widowiskową, która zalicza się do kompleksu.

Radomiak Radom jedynie bezbramkowo zremisował z Miedzią Legnica w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej. Po 18. kolejkach ekstraklasy piłkarze Lewandowskiego zajmują 10. lokatę i do prowadzącego Rakowa Częstochowa tracą już 17 punktów. W kolejnym spotkaniu Radomiak zmierzy się ze Stalą Mielec. Mecz zaplanowano na niedzielę 5 lutego. Początek o godzinie 12:30.