Znakomite wieści dla Legii. Przylatuje. Testy, a potem kontrakt

Tomas Pekhart był piłkarzem Legii Warszawa w latach 2020-2022. Wydawało się, że obie strony przedłużą współpracę, ale zabrakło porozumienia w kwestiach finansowych. Czeski napastnik stał się wolnym zawodnikiem z końcem czerwca, a po kilku tygodniach związał się z tureckim Gazisehir Gaziantep FK. Jego przygoda z nowym pracodawcą skończyła się na trzynastu meczach, dwóch golach i jednej asyście. Pozostawał bez klubu od początku grudnia 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Tomas Pekhart wraca do Legii Warszawa. W piątek przejdzie testy medyczne

Tomas Pekhart opublikował 26 stycznia zdjęcie na Twitterze, na którym jego córka przytula pluszaka z herbem Legii Warszawa. To oznaczało, że powrót byłego króla strzelców do Polski powoli staje się faktem. Sebastian Staszewski z Interii poinformował, że czeski napastnik "w piątek [27 stycznia - przyp. red.] przyleci z Pragi do Warszawy". Przejdzie testy medyczne, a potem ma podpisać umowę ważną do końca czerwca 2024 roku.

O możliwym powrocie Tomasa Pekharta do Legii Warszawa mówiło się już w sierpniu zeszłego roku. - Nasze intencje w trakcie rozmów o przedłużeniu kontraktu z Tomasem od początku były jasne. Powiedziałem, jakie mam możliwości finansowe i co mogę zaoferować. Zdawałem sobie sprawę, że zawodnik może tę propozycję odrzucić. Tak też się stało. Po kilku tygodniach znowu doszło do rozmów już na innym poziomie finansowym, ale pojawiły się dużo bardziej atrakcyjne dla niego oferty - tłumaczył Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii.

Legia Warszawa nie była jedynym polskim klubem, który starał się o Tomasa Pekharta w ostatnich miesiącach. Media wspominały też o zainteresowaniu ze strony Rakowa Częstochowa, który oferował mu dwuletni kontrakt. Ostatecznie wtedy wybór padł na Fabiana Piaseckiego ze Śląska Wrocław, który kosztował Raków około 200 tys. euro. Tomas Pekhart zagrał 90 meczów w barwach Legii Warszawa, w których zdobył 39 bramek i zanotował cztery asysty.