Zasadzili się na Szymona Włodarczyka. Transfer coraz bliżej. "Agresywni w negocjacjach"

Siedem goli w 17 występach - to bilans napastnika Górnika Zabrze - Szymona Włodarczyka - w rundzie jesiennej ekstraklasy. 20-letni zawodnik był jednym z objawień ostatniego półrocza w ekstraklasie, czym przykuł już uwagę zagranicznych klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Jeszcze w grudniu media informowały o tym, że Włodarczyk znalazł się w kręgu zainteresowań tureckiego Fenerbahce. Teraz grono zainteresowanych się powiększyło. Poinformował o tym znany dziennikarz - Fabrizio Romano - który wypowiedział się w programie "Okno transferowe" na portalu Meczyki.pl.

Alarm u rywali polskich skoczków. Epidemia. Trzech już wypadło

- Pytało o niego bardzo dużo klubów. Jest bardzo, bardzo utalentowany. Także w MLS jest ktoś, kto zawiesił na nim oko. Chodzi o City Group. New York City FC, które jest oczywiście częścią City Group, chce pozyskać tego zawodnika - powiedział Romano.

Szymon Włodarczyk wzbudza duże zainteresowanie

- Są naprawdę agresywni w negocjacjach. Bardzo go chcą. Są przygotowani na to, by pozyskać go na zasadzie transferu definitywnego. Z tego, co zrozumiałem, zawodnik chce poczekać kilka miesięcy i zobaczyć, co się wydarzy. Wiele klubów europejskich śledzi go, w tym Celtic, Augsburg i Freiburg. Także kilka klubów z Serie A. Będziemy obserwować tego bardzo utalentowanego zawodnika. New York City na ten moment nie ma wielkich szans na pozyskanie go - dodał.

Kibice Ruchu wyszli na ulice Chorzowa. "Zdmuchniemy was jak świeczki"

Włodarczyk zawodnikiem Górnika został latem minionego roku, kiedy trafił do klubu na zasadzie wolnego transferu z Legii Warszawa. 20-latek zmienił otoczenie, bo w stolicy nie miał szans na regularną grę. W poprzednim sezonie Włodarczyk rozegrał w pierwszej drużynie 12 meczów, zdobył jedną bramkę. Na boisku przebywał jednak przez zaledwie 236 minut.

Włodarczyk to młodzieżowy reprezentant Polski. Syn byłego napastnika m.in. Legii i polskiej kadry grał w narodowych drużynach U-15, U-16, U-17, U-19 oraz U-21.