Wielki talent może opuścić ekstraklasę. Wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów

Mateusz Kowalski od bieżącego sezonu jest częścią pierwszej drużyny Jagiellonii Białystok. 17-latek zadebiutował w meczu pierwszej kolejki przeciwko Piastowi Gliwice i od razu strzelił gola. Łącznie do tej pory rozegrał 15 meczów, których strzelił dwa gole. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Mateusz Kowalski może odejść z Jagiellonii

Ale możliwe, że Kowalski jeszcze zimą odejdzie z Jagiellonii. Piłkarz uznawany jest za wielki talent i jak informuje portal Meczyki.pl, wzbudził zainteresowanie kilku zagranicznych klubów. Mowa głównie o Udinese, Midtjylland, a także kilku niemieckich zespołach. Jagiellonia nie chce się osłabiać, ale zdaniem dziennikarzy, jeśli otrzyma odpowiednio wysoką ofertę, może zgodzić się sprzedać Kowalskiego.

- Widać, że potencjał piłkarza Jagiellonii jest dostrzegalny. Udinese nie odpuszcza tego tematu. Ciekawi mnie, jaki mieliby plan na 17-latka. Myślę, że byłoby mu ciężko, szczególnie w Udinese. Pewnie zostałby od razu wypożyczony albo grałby w Primaverze - powiedział Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe" na kanale Meczyki.pl.

Udinese zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 28 punktów. Najlepszym strzelcem tego zespołu jest Beto, który ma na koncie siedem goli. Portugalczyk gra na pozycji napastnika. Ponadto na ławce rezerwowych często przesiada utalentowany 16-letni Simone Pafundi, który ma już za sobą debiut w Serie A. Z tego powodu Kowalski miałby poważnych rywali o miejsce w składzie.

FC Midtjylland za to zajmuje 7. miejsce w tabeli ze stratą 12 punktów do lidera. Znajduje się też w grupie spadkowej ligi duńskiej. Ostatnie tygodnie nie były zbyt udane. Zwycięzca krajowego pucharu z zeszłego sezonu nie wygrał żadnego z czterech ostatnich spotkań ligowych. Jego bilans to trzy remisy i jedna porażka. Najlepszym strzelcem był Anders Dreyer, który został wykupiony w styczniu przez RSC Anderlecht. Miał osiem goli w tym sezonie ligi duńskiej.

Jagiellonia Białystok po 17 kolejkach zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Nad strefą spadkową ma dwa punkty przewagi. Już w najbliższy weekend zostaną wznowione rozgrywki ekstraklasy. Pierwszy meczu po przerwie Jagiellonia rozegra w niedzielę o 12:30. Tego dnia zmierzy się z Piastem Gliwice.

