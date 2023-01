Pogoń z przytupem. Jeszcze jeden transfer. Wyczekiwany

Pogoń Szczecin była jedną z najlepszych drużyn w rundzie jesiennej ekstraklasy. W 17 meczach zdobyła 29 punktów, co daje jej czwarte miejsce w tabeli. Strata do liderującego Rakowa Częstochowa wynosi 12 punktów, ale do drugiej Legii Warszawa już tylko trzy punkty.

Dyrektor Pogoni Szczecin chciałby jeszcze jednego transferu zimą. "Okienko ciągle jest otwarte"

Przed startem rundy wiosennej Pogoń dokonała dwóch wzmocnień. Sprowadzono prawego obrońcę Linusa Wahlqvista i lewego obrońcę Leonardo Koutrisa, ale Dariusz Adamczuk, dyrektor pionu sportowego, zapowiada, że rozważany jest jeszcze jeden ruch.

- Mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Chodzi o środkowego obrońcę, ale nie chcemy robić tego pod presją czasu. (...) Tak jak wiecie, kilka nazwisk z niezależnych od nas względów się wysypało. Chodziło o transfery gotówkowe, ale też transfery wolnych zawodników, jak Edgar Ie. Okienko ciągle jest otwarte i będziemy działać w tym zakresie - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Działacz Pogoni podkreślił, że będzie to ostatni transfer w zimie, ale aby do niego doszło, musi zostać spełniony pewien warunek. - Chcemy ściągnąć takiego środkowego obrońcę, który będzie jeszcze lepszy od tych, których już mamy. Właśnie w ten sposób chcemy działać, aby ciągle podnosić jakość zespołu. Zrealizowaliśmy już dwa cele transferowe, ten środkowy obrońca to nasz cel trzeci - dodał.

W ostatnich dwóch sezonach Pogoń kończyła ligę na trzeciej pozycji. W tym roku może powalczyć o wyższe miejsce, lecz zdaniem Adamczuka kolejny brąz nie będzie rozczarowaniem. - To zależy od okoliczności. Brązowy medal można wygrać w ostatniej kolejce, a również go w ostatniej kolejce przegrać. Chciałbym po prostu medalu. Myślę, że wszyscy byśmy go chcieli i pokazałby on, jak mocno się w ostatnich latach rozwinęliśmy - stwierdził.

W pierwszym meczu po przerwie zimowej Pogoń Szczecin zmierzy się z Widzewem Łódź. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 28 stycznia o godzinie 17:30.