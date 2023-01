Runjaić: To nie do pomyślenia. Trudno sobie wyobrazić drużynę bez tej dwójki.

13 goli, 10 asyst - to łączy bilans Josue i Filipa Mladenovicia w rundzie jesiennej w barwach Legii Warszawa. Portugalski pomocnik i serbski obrońca są gwiazdami nie tylko w drużynie Kosty Runjaicia, ale i w całej ekstraklasie.

Nic dziwnego, że obaj wzbudzili spore zainteresowanie zagranicznych klubów. Sytuacja nie dziwi, tym bardziej że obu z końcem czerwca wygasają kontrakty z Legią. I na razie nic nie wskazuje na to, by umowy miały zostać przedłużone.

Problemem stołecznego klubu są finanse. To właśnie przede wszystkim dlatego w zimowym okienku transferowym jeszcze nikt nie trafił do Legii. Sporo wskazuje, że na dniach drużynę wzmocni Tomas Pekhart, który ma podpisać umowę do końca obecnego sezonu.

Na razie mało prawdopodobne jest, by Josue i Mladenović zostali w Legii na kolejny sezon. - Nie chcę czarować, opowiadać i pozostawiać mnóstwa złudzeń. Żeby obaj zostali, musi się zgadzać dookoła kilka spraw. Jedną z nich jest to, by nie mieli bardzo wysokich ofert z innych klubów. Jeśli tak będzie, to Josue i Mladenović chcieliby u nas zostać - w rozmowie z TVP Sport mówił dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

- Zależałoby mi, by zostali z nami, ale zdaję sobie sprawę, że mają swoje oczekiwania, wiek i przed końcem kariery mogą chcieć podpisać jeden czy dwa bardzo dobre kontakty. Takie, które zabezpieczą ich przyszłość. Nie jesteśmy w stanie konkurować z klubami z Turcji czy Azji. To nie ta półka finansowa - dodał.

Josue i Mladenović odejdą z Legii?

Do przyszłości Portugalczyka i Serba odniósł się też trener Legii - Kosta Runjaić. - Przez pół roku w piłce cały świat może zostać wywrócony do góry nogami. Ale tak na poważnie: trudno mi sobie wyobrazić naszą obecną drużynę bez tej dwójki. Właściwie to nie do pomyślenia w tej chwili. Spójrzcie na ich statystyki, one nie kłamią - powiedział Niemiec, cytowany przez portal Legioniści.com.

- Na pewno słyszeliście powiedzenie: "każdy jest do wymiany, ale nie każdego da się zastąpić". Potrzeba czasu i zawodników o jakości Josue czy Mladenovica, aby stworzyć topowy zespół. Wszyscy jesteśmy tego świadomi - taka jest teoria. Musimy zobaczyć, czy klub będzie w stanie ich zatrzymać. My jako zespół możemy się do tego przyczynić tylko poprzez pokazanie im: możecie tutaj odnieść sukces. Aby to zrobić, musimy do końca walczyć o tytuł w lidze i puchar.

W tym sezonie Josue zagrał w 19 meczach, strzelił osiem goli i miał pięć asyst. Portugalczyk jest kapitanem drużyny. Mladenović wystąpił zaś 18 razy, zdobył pięć bramek, miał pięć asyst. Dobra postawa Serba w lidze sprawiła, że pojechał z drużyną narodową na mundial w Katarze.