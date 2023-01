Podolski zabrał głos ws. swojej przyszłości. Stawia znak zapytania

Latem 2021 roku Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze. W bieżącym sezonie rozegrał 16 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. Jedna z tych bramek była wyjątkowej urody. W meczu z Pogonią Szczecin zaskoczył bramkarza i wpakował piłkę do siatki z połowy boiska. O jego trafieniu napisali dziennikarze z całego świata.

Lukas Podolski wypowiedział się o przyszłości

Jego kontrakt z Górnikiem Zabrze wygasa w czerwcu tego roku i wielu fanów zastanawia się, czy przedłuży umowę. Podolski wypowiedział się na ten temat w wywiadzie, którego udzielił portalowi Fourfourtwo.com.

- Dobrą rzeczą jest to, że mogę sam decydować. Jeśli będę głodny gry i czuł się dobrze, przedłużę kontrakt, więc zobaczymy, ale jeszcze nie wiem. Czuję się świetnie i nie miałem żadnych kontuzji. Jeśli mam problemy z kontuzjami lub widzę, jak zawodnicy wyprzedzają mnie na treningach i podczas meczów, lub jeśli nie mogę już tego znieść, wtedy mogę zdecydować: Ok, to koniec. Ale tak nie było i dlatego nadal gram - powiedział były reprezentant Niemiec.

Podolski wciąż zastanawia się też, co zrobi, gdy już podejmie decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. - Nie zamierzam teraz podejmować żadnych decyzji. Nie wiem, co będzie po zakończeniu kariery. Nie rozpocząłem żadnych kursów trenerskich ani dyrektorskich. Mogę zdecydować, kiedy przestanę grać - dodał.

Górnik Zabrze po 17 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Nad strefą spadkową ma cztery punkty przewagi. Już niedługo zostaną wznowione rozgrywki ekstraklasy. W pierwszym meczu po przerwie ekipa z Zabrza zmierzy się z Cracovią. Spotkanie zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek o 19:00.

