Szczegóły rekordowego transferu Saida Hamulicia. Polacy dostaną tylko część kwoty

Said Hamulić trafił do Stali Mielec w lipcu 2022 za 150 tys. euro z litewskiego DFK Dainava. Holender szybko stał się gwiazdą ekstraklasy, strzelił w niej dziewięć goli i dołożył cztery asysty. Tym samym po rundzie jesiennej ex-aequo z Davo z Wisły Płock był najskuteczniejszym zawodnikiem ligi. Dobra forma 22-latka sprawiła, że zainteresowały się nim silniejsze zespoły.

Said Hamulić najdroższym piłkarzem w historii Stali Mielec

"Informujemy, że z dniem 23.01.2023 r. Said Hamulić odchodzi z drużyny PGE FKS Stal Mielec i przenosi się do zespołu FC Toulouse. Jest to transfer definitywny- płatny. Kwota transferu jest najwyższa w historii naszego klubu" - napisano w oficjalnym komunikacie na stronie Stali Mielec.

Jednak TVP Sport ujawniła szczegóły tej transakcji. Ostateczna kwota transferu miała wynieść 2,3 mln euro w trzech ratach. Do tego, jeżeli piłkarz się sprawdzi, na konto podkarpackiego klubu ma trafić dodatkowe 100 tysięcy euro (gdy rozegra odpowiednią, nieujawnioną przez źródło liczbę meczów).

Jednak to nie wszystko. Potwierdzono również wcześniejsze doniesienia mediów, że na konto DFK Dainava trafi aż 30 procent z tego transferu. Po odjęciu prowizji menadżerskich oraz podatków na konto Stali ostatecznie ma wpłynąć ok. 1,44 mln euro. Litwini zarobią 690 tysięcy euro, co stanie się siódmym najwyższym zarobkiem za piłkarza w historii tamtejszej ligi.

Nowy klub Holendra FC Toulouse występuje aktualnie w Ligue 1, a więc na pierwszym poziomie rozgrywkowym we Francji. Zespół zajmuje 12. miejsce w tabeli i po 19 meczach ma na koncie 23 punkty. Najlepszym strzelcem zespołu z Oksytanii jest Zakaria Aboukhlal, który w tym sezonie strzelił sześć goli w rozgrywkach ligowych. To właśnie w dużej mierze jemu piłki będzie miał za zadanie dostarczać Said Hamulić.

Stal Mielec znalazła już zastępstwo za 22-latka. Został nim Rauno Sappinen. Napastnik został wypożyczony z Piasta Gliwice do końca sezonu 2022/23 z możliwością pierwokupu. 27-latek trafił do gliwickiego klubu w styczniu 2022 roku, ale nie do końca spełnił oczekiwania klubu. W tym sezonie wystąpił tylko w 13 meczach, w których zdobył jedną bramkę. Wychodził na boisko głównie z ławki rezerwowych, a gra w Stali ma być dla niego szansą na odbudowanie formy.

Stal Mielec skończyła rundę jesienną na siódmym miejscu w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 27 punktów po 17. kolejkach. Piłkarze Adama Majewskiego przed sezonem wskazywani byli jako jeden z głównych kandydatów do spadku. Tymczasem od czwartej pozycji dającej im prawo gry w europejskich pucharach dzielą ich dwa punkty.