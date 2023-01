Alarm w Legii. Runjaic ma poważny problem Dłuższa przerwa podstawowego piłkarza

Legia Warszawa ma nieco związane ręce w trakcie zimowego okna transferowego. Aby klub mógł dokonać jakichkolwiek ruchów, wpierw musi ktoś odejść, co wyjaśnił dyrektor Jacek Zieliński. - Sytuacja jest prosta. Jeżeli ktoś odejdzie, zwolni się miejsce na liście płac i wtedy mogę robić ruchu do klubu. Dużo więcej będzie się działo latem. Kolejne okno transferowe będzie dla nas ogromnym wyzwaniem - mówił Zieliński w rozmowie z Canal+ Sport. Legia nie ma też najlepszych wieści przed startem drugiej części sezonu.

Dłuższa przerwa obrońcy Legii Warszawa. Złe wiadomości dla Kosty Runjaicia

Portal legia.net informuje o kontuzji Lindsaya Rose'a, której nabawił się w trakcie zgrupowania w tureckim Belek. Obrońca z Mauritiusu zszedł z treningu 13 stycznia, a dzień później był poturbowany w trakcie sparingu z Chemnitzer (3:2). Dodatkowo Rose nie wystąpił w meczu z FC Magdeburg (2:2). Legia Warszawa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że defensor przeszedł zabieg artroskopii stawu kolanowego. "Planowany powrót do cyklu treningowego za około 6 tygodni" - czytamy w komunikacie.

Warto dodać, że wcześniej Lindsay Rose był przymierzany do transferu do drugiej ligi francuskiej. Media wspominały jakiś czas temu o zainteresowaniu ze strony AS Saint-Etienne oraz FC Metz. Uraz raczej definitywnie zamyka drogę transferu Rose'a do Francji. Uraz reprezentanta Mauritiusu sprawia, że Kosta Runjaic spośród nominalnych środkowych obrońców będzie miał do dyspozycji jedynie Maika Nawrockiego, Rafała Augustyniaka oraz Artura Jędrzejczyka. Wcześniej rumuńskie media podawały, że tę pozycję w Legii mógłby wzmocnić Andre Duarte, który wymusza transfer z FC U Craiova 1948.

Legia Warszawa wróci do gry w Ekstraklasie w niedzielę 29 stycznia. Wtedy zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zagra z Koroną Kielce. Legia zajmuje drugie miejsce w ekstraklasie z 32 punktami i traci dziewięć punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Lindsay Rose trafił do Legii Warszawa w lipcu 2021 roku za 600 tys. euro z Arisu Saloniki. Od tego czasu defensor zagrał 40 meczów, w których zdobył trzy bramki. Jego umowa z Legią jest ważna do końca czerwca 2024 roku.