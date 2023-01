Transferowy hit w ekstraklasie. Były król strzelców o krok od powrotu

Tomas Pekhart może dołączyć do Legii Warszawa w styczniowym oknie transferowym - poinformował portal Interia. - To prawda, rozmawiamy. I jest blisko - zdradził o możliwym powrocie do ekstraklasy czeski napastnik. W warszawskim klubie grał w latach 2020-2022.

