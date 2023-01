Cracovia finalizuje pierwszy transfer. Reprezentant kraju za lidera defensywy

Cracovia zakończyła pierwszą część sezonu Ekstraklasy na ósmym miejscu z 25 punktami i traci tylko cztery punkty do trzeciego Widzewa Łódź. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego rozstał się w trakcie zimowego okna z Radosławem Kanachem i Marcosem Alvarezem, sprzedał Mateja Rodina do KV Oostende oraz wypożyczył Filip Bałaja, Thiago oraz Adama Wilka. Teraz Cracovia jest blisko sprowadzenia pierwszego nowego zawodnika.

Cracovia finalizuje pierwszy transfer w zimowym oknie. To reprezentant Finlandii

Portal meczyki.pl informuje, że Cracovia sprowadzi nowego obrońcę w zimowym oknie transferowym. Mowa o Arttu Hoskonenie z HJK Helsinki, który przeszedł już testy medyczne i w poniedziałek podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Fiński obrońca ma zastąpić Mateja Rodina, który zdecydował się dołączyć do belgijskiego KV Oostende. Warto dodać, że umowa Hoskonena z HJK Helsinki była ważna tylko do końca grudnia tego roku.

Arttu Hoskonen jest wychowankiem Interu Turku, dla którego grał w latach 2016-2022 i wystąpił w ponad 120 spotkaniach. Fiński obrońca zagrał łącznie 36 meczów dla HJK Helsinki i rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy z Realem Betis, Romą i Łudogorcem Razgrad. Hoskonen ma też za sobą trzy występy w reprezentacji Finlandii - odpowiednio 90 minut w sparingach z Macedonią Północną (1:1) i Szwecją (0:2) oraz 14 minut w meczu z Norwegią (1:1).

Cracovia zagra pierwszy mecz w drugiej części sezonu w poniedziałek 30 stycznia. Wtedy zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego zagra z Górnikiem Zabrze. Ten mecz rozpocznie się o godz. 19:00.