Lewandowski bezkonkurencyjny. Michniewicz też dostał nagrodę. Wybrali najlepszych

W sobotę 21 stycznia odbyła się Gala "Piłki Nożnej". Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 20:00. W ramach plebiscytu zostali wybrani laureaci w następujących kategoriach: Piłkarz Roku, Odkrycie Roku, Ligowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku, Piłkarka Roku, Trener Roku, Drużyna Roku, Osobowość Roku oraz Obcokrajowiec Roku.

Znamy wyniki Gali "Piłki Nożnej". Robert Lewandowski piłkarzem roku

Pierwszych zwycięzców poznaliśmy już kilka minut po godzinie 20:00. Piłkarką Roku 2022 została Ewa Pajor, która na co dzień występuje w VfL Wolfsburg. Statuetkę Pierwszoligowca Roku otrzymał zawodnik ŁKS-u Pirulo. Następnie wybrano laureatów dwóch kolejnych kategorii. Ligowcem Roku został występujący w Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, a Obcokrajowcem Roku napastnik Lecha Poznań Mikael Ishak.

Następnie zarządzono krótką przerwę, po której statuetki otrzymali kolejni sportowcy. Laureatem kategorii Osobowość Roku został Szymon Marciniak, który poprowadził między innymi finał mistrzostw świata. Drużyną Roku zostały Lech Poznań i reprezentacja Polski. W dalszej części gali poznaliśmy zwycięzców w następnych kategoriach.

Tym razem przyszła kolej na Odkrycie Roku. Statuetkę otrzymał zawodnik AS Romy Nicola Zalewski. Później wybrano dwóch laureatów w kategorii Trenera Roku. Mowa o Czesławie Michniewiczu, który awansował z polską kadrą do 1/8 finału mundialu, oraz o Marku Papszunie, na co dzień prowadzącym Raków Częstochowa. Na zwycięzcę ostatniej kategorii wszyscy czekali najbardziej. Piłkarzem Roku 2022 został Robert Lewandowski.

Wyniki Gali "Piłki Nożnej"

Piłkarka Roku - Ewa Pajor

Pierwszoligowiec Roku - Pirulo

Ligowiec Roku - Kamil Grosicki

Obcokrajowiec Roku - Mikael Ishak

Osobowość Roku - Szymon Marciniak

Drużyna Roku - Lech Poznań i reprezentacja Polski

Odkrycie Roku - Nicola Zalewski

Trener Roku - Czesław Michniewicz i Marek Papszun

Piłkarz Roku - Robert Lewandowski

