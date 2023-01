Minuta i po wszystkim. Widzew ogłosił kolejny sukces. Fenomen

Widzew Łódź od lat chlubi się tym, że jego kibice błyskawicznie wykupują wszystkie dostępne karnety. I to nawet na mecze w III lidze. Zatem po awansie do ekstraklasy nie mogło być inaczej. W lipcu Widzew po raz kolejny poinformował, że sprzedał wszystkie karnety. Większość z nich to abonamenty roczne. Po zakończeniu rundy jesiennej było więc wiadomo, że zdobycie karnetu na mecze wiosenne będzie bardzo trudne.

Kibice Widzewa wykupili wszystkie dostępne karnety w minutę

We wtorek o godzinie 12 ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na rundę wiosenną. Do kupienia było kilkaset wejściówek. Sprzedaż zakończyła się o godzinie…12:01. Kibicom Widzewa wykupienie dostępnych pakietów zajęło dosłownie kilkadziesiąt sekund.

"Dziś o godzinie 12:00 rozpoczęła się otwarta sprzedaż karnetów. W puli było kilkaset wejściówek - wszystkie sprzedały się w zaledwie minutę od uruchomienia sprzedaży! Po raz kolejny udowodniliście, że gramy #ZawszeW12 i w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy drużyna czerwono-biało-czerwonych będzie grać przy wypełnionych po brzegi trybunach. Dziękujemy za Wasze niesłabnące wsparcie!" – poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

W lipcu Widzew informował, że sprzedał 15903 karnety. Rekord Polski to 16401 i jest to oczywiście wynik, który osiągnęli fani Widzewa. Latem dzięki ich wsparciu klub zarobił 5,5 miliona złotych. Do tego dochodzi oczywiście świetny doping z trybun.

A ten niesie piłkarzy Widzewa, bo są oni rewelacją tego sezonu. Zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia jest beniaminkiem, ale po rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce. Ma 29 punktów, czyli tyle samo, co czwarta Pogoń Szczecin. Do drugiej Legii Warszawa Widzew traci trzy punkty, a do liderującego Rakowa Częstochowa aż 12. Widzew wróci go gry 28 stycznia, kiedy to podejmie Pogoń Szczecin.