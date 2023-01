Liverpool ściąga do siebie Polaka pół roku wcześniej

Jakub Ojrzyński zawodnikiem Radomiaka Radom został w czerwcu zeszłego roku. 19-letni bramkarz został wypożyczony na rok z Liverpoolu. W Polsce Ojrzyński miał przede wszystkim rozwijać się i zbierać doświadczenie. Ale to zupełnie mu się nie udało.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto selekcjonerem reprezentacji? "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerardem"

19-latek nie został numerem jeden w bramce drużyny Mariusza Lewandowskiego. Tę rolę odgrywał 20-letni Gabriel Kobylak, którego Radomiak wypożyczył z Legii Warszawa. Ojrzyński zagrał jesienią w trzech meczach. Tyle samo spotkań rozegrał trzeci z bramkarzy Radomiaka - 22-letni Filip Majchrowicz.

Wielka impreza w skokach narciarskich w Polsce. Małysz: To historyczny moment

Ojrzyński zagrał w dwóch meczach Pucharu Polski z RKS-em Radomko (3:0) oraz Zawiszą Bydgoszcz (3:1). 19-latek wystąpił też w jednym ligowym meczu. Tego jednak nie będzie wspominał dobrze, bo Radomiak przegrał wtedy z Cracovią 0:2.

Ojrzyński wraca do Liverpoolu

Liverpool nie podał konkretnego powodu, dla którego zdecydował się ściągnąć Ojrzyńskiego z wypożyczenia. Można się jedynie domyślać, że chodzi o małą liczbę meczów rozegranych przez 19-letniego bramkarz, dla którego powrót do Polski nie zakończył się powodzeniem.

W oficjalnym komunikacie Liverpool przypomniał jedynie, że Ojrzyński trafił do klubowej akademii w 2019 r. i grał dla drużyn U-18 oraz U-23. Dwa lata po transferze do Anglii bramkarz podpisał nowy, długoterminowy kontrakt. Chociaż oficjalnie nie podano jego długości, to media spekulowały, iż nowa umowa związała zawodnika z klubem do czerwca 2025 r.

Wielka wpadka organizatorów AO. Tenisiści czekali oburzeni. "Dramat"

Na razie nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Ojrzyńskiego. Być może trafi on na kolejne wypożyczenie. Poprzedni sezon bramkarz spędził w klubie walijskiej ekstraklasy - Caernarfon Town. Wystąpił on w 32 meczach, zachował dziewięć czystych kont, puścił 47 goli. W sezonie zasadniczym jego drużyna zajęła 7. miejsce w 12-zespołowej lidze.