Vuković miał prośbę do Czerczesowa. "Zgodziłem się z szacunku"

Piast Gliwice przygotowuje się do rundy wiosennej ekstraklasy w Hiszpanii. Drużyna przebywa na zgrupowaniu w Alicante, gdzie ćwiczy przed niezwykle trudną walką o utrzymanie w elicie. Kilka dni temu piłkarze Aleksandara Vukovicia zremisowali bezbramkowo ze szwajcarskim FC Lugano. W niedzielę zagrali natomiast z Ferencvarosem Budapeszt, choć meczu tego pierwotnie nie było w planach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerardem"

Aleksandar Vuković miał prośbę do Stanisława Czerczesowa. "Zwrócił się do nas kolega"

O wszystkim opowiedział Stanisław Czerczesow, a więc postać doskonale znana kibicom w Polsce. Rosjanin w sezonie 2015/2016 prowadził Legię Warszawa, z którą sięgnął po tytuł mistrzowski. Od grudnia 2021 roku prowadzi natomiast właśnie Ferencvaros. W rozmowie z portalem "Sport Express" zdradził, jak niespodziewanie doszło do meczu z Piastem Gliwice.

W Polsce totalnie zawiódł, ale chętnych nie brakuje. Niewypał transferowy ma nowy klub

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Węgrzy, podobnie jak Piast, także przygotowują się do wznowienia rozgrywek w Hiszpanii i również rozegrali kilka spotkań kontrolnych. W planach nie było gry z przedstawicielem ekstraklasy, jednak sytuacja uległa zmianie, gdy do Czerczesowa zwrócił się bezpośrednio stary znajomy - Aleksandar Vuković.

- Piasta trenuje mój były asystent z Legii. Zwrócił się do nas kolega z prośbą o sparing, bo ktoś inny się im wycofał. Zgodziłem się z szacunku, mimo że pierwotnie taka gra nie była w naszych planach - powiedział Czerczesow.

Ostatecznie Piast wygrał 1:0 po bramce Kamila Wilczka z 18. minuty. Ferencvarosowi spotkanie to jednak także się przydało. Czerczesow miał okazję przetestować nowych graczy. - Sprawdziliśmy rezerwę, w tym bardzo młodych 17-latków. Przegraliśmy 0:1, ale co najważniejsze, dostaliśmy niezbędny materiał do myślenia - podsumował.

Piast Gliwice w planach ma rozegranie jeszcze jednego sparingu. Na środę 18 stycznia zaplanowany jest mecz z Arminią Bielefeld, drużyną 2. Bundesligi. Do rywalizacji w ekstraklasie śląska ekipa wróci natomiast 29 stycznia. Wówczas podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Piast po 17 kolejkach ma 16 punktów i zajmuje 16. miejsce w tabeli. Do miejsca dającego utrzymanie traci jeden punkt.