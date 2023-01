"Każdy piłkarz każdego polskiego klubu będzie chciał przejść do Legii"

Po trzyletniej nieobecności Carlitos wrócił na polskie boiska latem 2022 roku, jako piłkarz Legii Warszawa. Na boiskach ekstraklasy pokazał się najpierw, jako piłkarz Wisły Kraków w sezonie 2017/2018, żeby rok później trafić do stołecznego klubu na jeden sezon. Następnie grał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i greckim Panathinaikosie, aż wrócił do Legii pół roku temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia: Było super, magicznie. Bardzo czekałem

Carlitos wprost. "Legia Warszawa jest najlepszym i największym klubem w Polsce"

Teraz Hiszpan udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu" wywiadu, w którym opisywał swoją karierę. Carlitos porównał Legię, którą opuszczał w 2019 roku z tą, do której przyszedł latem 2022 roku. - Wtedy w klubie były dość surowe i jednoznaczne zasady. Coś było albo białe, albo czarne, bez niczego pośrodku. Mam wrażenie, że teraz klub od wewnątrz funkcjonuje lepiej, bo każdy ma bardziej otwarty umysł. Ludzie są elastyczni – jeśli coś nie działa, próbujemy pewne rzeczy zrobić inaczej - mówił.

Zdaniem 32-latek Legia dalej ma szanse na wygraną w lidze, chociaż strata do Rakowa Częstochowa wynosi 9 punktów. - Uważam, że w polskiej lidze, na tym etapie, to nie jest dużo. Wiosną wszystko się może wydarzyć.

Jednocześnie zdaniem Carlitosa Legia Warszawa, nawet jeśli nie wygra żadnego trofeum, pozostanie najlepszym i największym klubem w Polsce. - Każdy zawodnik w każdym polskim klubie w każdej sytuacji będzie chciał przyjść do Legii, nawet za mniejsze pieniądze. Tak samo jest z trenerami, dyrektorami sportowymi, ludźmi z mediów klubowych i dziennikarzami. Bo Legia to lew. I to się nigdy nie zmieni. Wszyscy o tym wiedzą, myślą tak, ale nikt nie powie tego publicznie. Ja mówię to wprost i wiem, że mam rację - zakończył napastnik.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Po rundzie wiosennej Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Do pierwszego Rakowa Częstochowa traci dziewięć punktów. Pierwsze spotkanie rundy wiosennej "legioniści" rozegrają 29 stycznia przeciwko Koronie Kielce.

Z kolei Carlitos rozegrał 13 spotkań w tym sezonie w barwach "Legionistów". W tym czasie zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. W sumie, jako zawodnik Legii Warszawa ma na koncie 66 występów, 24 bramki i 10 asyst.