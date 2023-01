Zimowe porządki w Rakowie. Dwóch piłkarzy na wylocie

Raków Częstochowa przygotowuje się do drugiej części sezonu Ekstraklasy w tureckim Belek. Do tej pory zespół prowadzony przez Marka Papszuna zagrał w jednym sparingu z Karabachem Agdam, w którym wygrał 3:0. Wicemistrzowie Polski planują kolejne wzmocnienia w trakcie zimowego okna transferowego - m.in. tygodnik "Piłka Nożna" informował, że Jon Morcillo z Athletiku Bilbao mógłby zostać wypożyczony do Rakowa z opcją wykupu. Dodatkowo pojawiały się plotki m.in. o Gruzinie Anzorze Mekwabiszwilim. A kto odejdzie z Rakowa?

Janekx89 poinformował na Twitterze o dwóch transferach wychodzących z Rakowa Częstochowa w zimowym oknie. Jednym z nich jest Andrzej Niewulis, który ma dołączyć do Jagiellonii Białystok. Doświadczony defensor był w Jagiellonii w sezonie 09/10, a potem przebywał do lata 2013 roku na wypożyczeniach w Ruchu Radzionków, Wigrach Suwałki i Stomilu Olsztyn. Niewulis trafił do Rakowa w lipcu 2017 roku i od tego czasu zagrał w 123 meczach, w których zdobył 18 bramek i zanotował siedem asyst.

Drugim piłkarzem opuszczającym Raków Częstochowa jest Xavier Dziekoński, który zostanie wypożyczony do Garbarni Kraków, występującej w II lidze. Wcześniej bramkarz był przymierzany do wypożyczenia do Kotwicy Kołobrzeg, czyli lidera II ligi. Do tej pory Dziekoński nie zadebiutował w pierwszym zespole Rakowa i grał głównie w trzecioligowych rezerwach. 19-latek trafił do Rakowa przed startem tego sezonu w ramach zabezpieczenia, gdyby odszedł Vladan Kovacević. Ostatecznie przed Dziekońskim w hierarchii jest nie tylko Kovacević, ale też Kacper Trelowski.

Andrzej Niewulis i Xavier Dziekoński nie są jedynymi piłkarzami, którzy odejdą z Rakowa Częstochowa w trakcie zimowego okna transferowego. Blisko wypożyczenia do FCSB jest Rumun Deian Sorescu, który może odejść na stałe latem tego roku za około milion euro. Z kolei w przypadku transferów przychodzących Raków sprowadził Jeana Carlosa z Pogoni Szczecin i Adriana Gryszkiewicza z SC Paderborn.

Raków Częstochowa jest liderem Ekstraklasy z 41 punktami po 17 meczach i ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna wznowi rywalizację w lidze 28 stycznia, gdy zagra na wyjeździe z Wartą Poznań.