Agent gwiazdy ekstraklasy ma plan: Bayern albo topowy angielski klub

Vladan Kovacević jest jednym z najlepszych bramkarzy w ekstraklasie. W tym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach Rakowa Częstochowa - w 12 zachował czyste konto. Nic dziwnego, że po Bośniaka ustawia się kolejka chętnych. Do akcji wkroczył również agent piłkarza Franjo Vranjković i zaproponował jego usługi Bayernowi Monachium. Mistrzowie Niemiec poszukują zastępcy dla kontuzjowanego Manuela Neuera, ale nie mają zamiaru sprowadzać do klubu Kovacevicia. Z tym nie może pogodzić się Vranjković i na siłę próbuje uszczęśliwić Bawarczyków.

Agent Kovacevicia wymyślił szalony plan. Tak chce przekonać Bayern do pozyskania bramkarza

"Kovacević na pewno nie dołączy do Bayernu Monachium. Nie ma na to szans" - napisał Florian Pletteberg na Twitterze. To oznacza, że Bawarczycy odrzucili ofertę Bośniaka. Już wcześniej agent piłkarza kontaktował się z Hasanem Salihamidziciem i prosił go, by ten przynajmniej przyjrzał się profilowi podopiecznego i rozważył pomysł jego zatrudnienia. Dyrektor sportowy nie przystał jednak na propozycje. To nie zniechęciło Vranjkovicia, który wpadł na kolejny, szalony pomysł. Opowiedział o nim w wywiadzie dla "Bilda".

Agent chce sprowadzić Kovacevicia do Bayernu przy pomocy jednego z angielskich klubu. Okazuje się, że w ostatnich dniach po Bośniaka zgłosiła się topowa drużyna z Premier League. Jest ona skłonna kupić bramkarza już podczas zimowego okna transferowego. Problem w tym, że nawet jeśli transakcja doszłaby do skutku, to piłkarz nie mógłby zagrać w nowym klubie. Ma to związek z Brexitem. Obcokrajowcy z Unii Europejskiej muszą uzbierać odpowiednią liczbę punktów, by klub mógł ich zarejestrować w Premier League. Punkty zdobywają, grając dla 10. najlepszych lig. Ekstraklasa taką ligą nie jest.

To jednak nie problem ani dla klubu z Premier League, ani dla agenta Kovacevicia. - Angielska drużyna jest skłonna kupić bramkarza już teraz i wypożyczyć go do jednej z 10 najlepszych lig na sześć miesięcy. Oczywiście golkiper trafiłby tylko do klubu, który gra o coś, co jest świetną opcją dla Bayernu. Mistrzowie Niemiec nie musieliby nic płacić za wypożyczenie, a Kovacević uzbierałby odpowiednią liczbę punktów i wrócił później do Anglii - powiedział Vranjković.

- Wszyscy byliby z tego zadowoleni. Raków mógłby sporo zarobić na świetnym transferze, angielski klub miałby idealnego bramkarza, Bayern miałby zagwarantowane czyste konto, a Kovacević byłby o krok bliżej do wielkiej kariery - zakończył.

Wydaje się jednak małoprawdopodobne, by plan agenta się powiódł. Nawet jeśli zespół z Premier League kupi Kovacevicia, to wątpliwe, by Bayern go wypożyczył. Tym bardziej że wcześniej wyraził sprzeciw. Mimo to Vranjković się nie poddaje. O tym, czy ostatecznie uda mu się dopiąć swego, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jedno jest pewne - ewentualny transfer będzie ciosem dla Rakowa.

Wicemistrzowie Polski są aktualnie liderami tabeli. Mają dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa, co jest dużą zasługą Kovacevicia. Jego odejście mogłoby znacząco skomplikować sytuację drużyny Marka Papszuna.