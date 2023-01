Oficjalnie. Wielki powrót do ekstraklasy po ponad siedmiu latach

Po przyjściu Jakuba Bartkowskiego z Pogoni Szczecin i wzmocnieniu prawej obrony, władze klubu zdecydowały się na pozyskanie napastnika. I to nie byle jakiego, bo doskonale znanego w Trójmieście Kevina Friesenbichlera. 28-latek grał w barwach Lechii już w sezonie 2014/15, a ostatnio strzelał gole w Lidze Konferencji Europy w barwach RFS Ryga.

Kevin Friesenbichler piłkarzem Lechii Gdańsk

W czwartek, 12 stycznia, Lechia oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z Austriakiem. Umowa będzie obowiązywała do 2025 roku. – Jestem ogromnie szczęśliwy, że wracam do Lechii. Tęskniłem za tym pięknym miastem, za niesamowitym stadionem i jego atmosferą. Nie mogę się już doczekać, aby dołączyć do drużyny, zacząć treningi i poznać ją na nowo – powiedział piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę klubu. W serwisie czytamy, że Friesenbichler jest już w drodze do Turcji, gdzie dołączy do reszty kolegów przygotowujących się do rundy wiosennej w ekstraklasie.

Przyjście nowego napastnika do Lechii jest bardzo dobrą wiadomością w kontekście przyszłości klubu. Wraz z końcem czerwca wygasną kontrakty aż trzech napastników - Flavio Paixao, Łukasza Zwolińskiego oraz młodego Krystiana Okoniewskiego. Flavio już jakiś czas temu zapowiedział, że w czerwcu 2023 roku najpewniej zakończy karierę. Z kolei Zwoliński również nie ukrywa, że chciałby jeszcze spróbować swoich sił za granicą i najpewniej po sezonie opuści klub. Lechia nie przedłuży też umowy z młodym Krystianem Okoniewskim, o czym poinformowała na początku tego tygodnia. 17-latek, podobnie jak Jakub Kałuziński, nie znalazł się w kadrze na obóz w Side. Oprócz nich w klubie są jeszcze Bassekou Diabate i Kacper Sezonienko. Ten pierwszy jesienią łapał mało minut, a ten drugi częściej występuje na prawym skrzydle. Pozyskanie napastnika było więc priorytetem gdańskiego klubu.

Friesenbichler występował w Lechii już w sezonie 2014/15, kiedy to był wypożyczony z Benfiki B. Wówczas rozegrał 16 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zanotował 2 asysty. Później Austriak grał m.in. w Austrii Wiedeń, Wolfsbergerze oraz Sturmie Graz. Od czerwca 2021 roku reprezentował barwy ryskiego RFS, z którym wywalczył mistrzostwo i Puchar Łotwy. Grał też w Lidze Konferencji Europy oraz Lidze Europy. Łącznie w europejskich pucharach rozegrał 34 mecze i strzelił 6 bramek.