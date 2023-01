Bezlitosne prognozy dla polskich klubów. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej

Kluby z ekstraklasy przygotowują się do wznowienia rozgrywek, które zaplanowane jest na ostatni weekend stycznia. Większość zespołów udała się na okres przygotowawczy do Turcji. W tamtejszym Belek jest m.in. Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Wisła Płock, Radomiak Radom, Cracovia, czy pierwszoligowa Wisła Kraków. W zasadzie każdy poza Lechem Poznań i Piastem Gliwice wybrał ten region ze względu na przyjemny klimat, pogoda jednak nie rozpieszcza.

Załamanie pogody w Belek

Turcja to klasyczny kierunek polskich klubów w przerwie zimowej. W Antalyi nad Morzem Śródziemnym jest względnie tanio i ciepło. Przy tym przygotowuje się tam sporo klubów, co daje możliwości znalezienia rywali do sparingów. Drugi rok z rzędu Turcja zaskakuje na minus. O ile można przyzwyczaić się do skandalicznego poziomu sędziów w sparingach, to dużo większą przeszkodą są anomalie pogodowe.

W Belek pogoda załamała się w okolicach 10 stycznia. Temperatura spadła do około 10-11 stopni Celsjusza, a zawodnikom przygotowywanie się do wznowienia rozgrywek znacząco utrudniał lejący deszcz i silny wiatr. Najdotkliwiej pogodę odczuli gracze z Płocka, których rywal odwołał zaplanowany sparing godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

Na warunki atmosferyczne narzekał także Radomiak Radom. Klub poinformował, że piłkarze muszą radzić sobie z mocnymi opadami. "Dziś przy deszczowej aurze praca w grupach, na siłowni i boisku" - napisali na Twitterze. Dla tej drużyny będzie to kolejne wyraźne wspomnienie z Turcji poza bójką na boisku, w którą wdał się Luis Machado.

"Spotkanie toczyło się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, a zawodnikom obu zespołów towarzyszyły obfite opady deszczu i porywisty wiatr" - czytamy z kolei na oficjalnej stronie pierwszoligowej Wisły Kraków, która zremisowała pierwszy mecz obozu w Turcji z Neftchi Fergana (0:0).

Odwołane sparingi, ale także treningi w siłowniach bądź na basenach zamiast z piłką na boisku - to z czym muszą zmagać się polskie kluby w Turcji. I nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Prognoza pogody jest bezlitosna - w Belek deszcz ma padać przez cały tydzień.

Na półmetku rozgrywek Wisła Płock zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci tylko punkt do trzeciego Widzewa Łódź. Radomiak jest dziesiąty z dorobkiem 23 punktów. Do gry drużyna Mariusza Lewandowskiego wróci 27 stycznia przeciwko Miedzi Legnica. Cracovia z kolei na przerwę zimową schodziła, zajmując ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół prowadzony obecnie przez Jacka Zielińskiego zdobył 25 punktów w 17. meczach, jednak od podium dzielą ich zaledwie cztery punkty.