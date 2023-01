Josue oczekuje oferty życia. Odejdzie z Legii? "Nikt nie spełni jego oczekiwań"

Josue trafił do Legii Warszawa latem 2021 roku. Od tamtego czasu jest podstawowym graczem drużyny, w której rozegrał 63 spotkania, zdobył 11 bramek i zaliczył 23 asysty. Kontrakt Portugalczyka wygasa z końcem czerwca bieżącego roku i wydaje się, że na dziś jest daleko od przedłużenia umowy. - Nie jesteśmy w stanie konkurować z klubami z Turcji czy Azji. To nie ta półka finansowa - mówił w grudniu w dyrektor sportowy klubu, Jacek Zieliński.

Josue zostanie w Legii, jeśli nie dostanie odpowiedniej oferty z innego klubu

Teraz Zieliński ponownie wypowiedział się na temat sytuacji Josue w rozmowie na kanale "Prawda Futbolu". - Agent zawodnika zna jego oczekiwania i zdaje sobie sprawę z tego, że nie może ich spełnić żaden polski klub, w tym Legia. Takiego kontraktu jeszcze nie było i długo, długo nie będzie - mówił Zieliński i dodawał, że mowa o kwotach większych, niż w przypadku nowej umowy Iviego Lopeza z Rakowem Częstochowa.

- Jeśli jednak trudno będzie znaleźć klub, który przedstawi zadowalającą Josue ofertę, to będziemy mogli wrócić do rozmów i oferty, jaką może zaproponować Legia. Bo jeżeli będą małe różnice finansowe, to Josue wybierze Legię Warszawa. Dobrze się tu czuje i uważa, że w tej drużynie może się spełniać - dodawał dyrektor sportowy Legii.

Zieliński podkreślał, że rozumie stanowisko piłkarza, który szuka jak najlepszej oferty w wieku 32 lat. Jednocześnie wykluczył odejście Portugalczyka podczas zimowego okna transferowego. - Jest dla nas fundamentalnym graczem - mówił.

Po rundzie wiosennej Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Do pierwszego Rakowa Częstochowa traci dziewięć punktów. Pierwsze spotkanie rundy wiosennej "Legioniści" rozegrają 29 stycznia przeciwko Koronie Kielce.