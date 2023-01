Oficjalnie: Lech przedłużył kontrakt z kluczowym piłkarzem. "Szef zostaje"

W styczniu 2021 roku Jesper Karlstrom przeniósł się z Djugarden do Lecha Poznań. Szwed szybko stał się bardzo ważnym piłkarzem tego klubu, z którym w minionym sezonie sięgnął po mistrzostwo Polski. W bieżących rozgrywkach pojawił się na boisku w 31 meczach. Dzięki udanym występom w poznańskim zespole zawodnik wrócił również do reprezentacji Szwecji. Do tej pory w narodowych barwach zagrał w 10 spotkaniach.

Jesper Karlstrom na dłużej w Lechu

Umowa pomocnika obowiązywała jedynie do czerwca przyszłego roku i wielu fanów obawiało się, że niedługo odejdzie z klubu. W środę otrzymali jednak bardzo dobre wieści. Lech oficjalnie poinformował, że Karlstrom przedłużył kontrakt do 2026 roku. Klub nie ujawnił zarobków piłkarza. - Szef zostaje - powiedział Karlstrom w krótkim materiale wideo.

To nie pierwsza tego typu dobra wiadomość dla kibiców Lecha. W listopadzie klub przekazał, że nową umowę podpisał również Mikael Ishak. Gwiazda mistrza Polski związała się z zespołem do 2025 roku. Dla fanów było to niemałe zdziwienie, ponieważ wiele mówiło się na temat jego odejścia. - Przedłużył, choć miał inne atrakcyjne finansowo propozycje - powiedział Piotr Rutkowski, właściciel Lecha.

Teraz Karlstrom może kontynuować przygotowania do drugiej części sezonu, która będzie równie wymagająca. Obecnie Lech Poznań zajmuje szóste miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 28 punktów. Rozgrywki ligowe wznowi 27 stycznia. Tego dnia zmierzy się ze Stalą Mielec. Drużyna prowadzona przez Johna van den Broma nadal bierze udział w europejskich pucharach. Wyszła z grupy w Lidze Konferencji i w 1/16 finału zagra z Bodo/Glimt. Dwumecz z norweską ekipą zaplanowany jest na 16 i 23 lutego.

