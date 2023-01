Hitowy transfer gwiazdy ekstraklasy. Klub rozbije bank i zarobi rekordową sumę

Latem zeszłego roku Said Hamulić przeniósł się z litewskiego DFK Dainava do Stali Mielec. Bośniak szybko stał się wielką gwiazdą nie tylko nowego klubu ale także całej ligi. Do tej pory rozegrał 19 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. W związku z wysoką formą napastnika, wiele wskazuje na to, że niedługo zmieni zespół. - Said jest rozchwytywany w Europie. Codziennie negocjujemy jego transfer, nawet dziś odmówiłem klubowi z Francji - powiedział prezes Stali Jacek Klimek w rozmowie ze stroną hej.mielec.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie następny klub Grzegorza Krychowiaka? "Ma wszystko. Może walczyć o Ligę Mistrzów"

Said Hamulić może trafić do Ligue 1

Najnowsze informacje na temat Hamulicia przekazało Weszło. Prezes Stali wspominał o odrzuceniu oferty francuskiego klubu, ale wydaje się, że napastnik trafi jednak do Ligue 1. Zdaniem dziennikarzy, ściągnięciem Bośniaka zainteresowane jest Toulouse. Media dodają, że przyszłość piłkarza ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych kilku dni, a Stal może otrzymać za niego około dwóch milionów euro. Na konto ekipy z Mielca nie wpłynie jednak cała ta suma, ponieważ 30 proc. kwoty transferu ma trafić do byłego klubu Hamulicia. Dla Stali to i tak kosmiczne pieniądze. Według Transfermarktu klub najwięcej zarobił 325 tys. euro za sprzedaż Kacpera Sadłochy do RC Lens.

Bośniak będzie miał spore szanse na grę w pierwszym składzie francuskiego klubu. Zespół potrzebuje zawodnika gwarantującego gole, ponieważ Rafael Ratao, najlepszy strzelec tej drużyny, ma na koncie zaledwie cztery bramki. Toulouse jest beniaminkiem Ligue 1 i po 17 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Nad strefą spadkową ma sześć punktów przewagi.

Przyszłość Enzo Fernandeza wyjaśniona. Jeden gest wystarczył [WIDEO]

Jeszcze niedawno media podawały, że Hamuliciem zainteresowany jest Celtic. Szkocki dziennik "Daily Record" informował, że działacze klubu szukają następcy Georgiosa Giakoumakisa, a ich wybór miał paść właśnie na napastnika Stali.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stal Mielec po 17 kolejkach zajmuje siódmą pozycję z dorobkiem 27 punktów. Teraz drużyna przygotowuje się do wznowienia rozgrywek ekstraklasy. Pierwszy mecz po przerwie rozegra 27 stycznia. Tego dnia zmierzy się z Lechem Poznań.

Legia się go pozbyła, a on błyszczy. "Polski Gerrard"