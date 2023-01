Legia się go pozbyła, a on błyszczy. "Polski Gerrard"

Jego przygoda z piłką nożną zaczęła się w wieku pięciu lat, gdy w rodzinnych Puławach ruszyły treningi dla najmłodszych. Na zajęcia zaprowadzili go rodzice. Próbował też swoich sił w tenisie ziemnym, ale zdecydowanie bardziej ciągnęło go futbolu. W Puławach zauważyli go skauci Legii Warszawa, do której trafił w 2018 roku. Dwa lata później postanowił, że nie przedłuży kontraktu z Legią i został zesłany do rezerw. Warszawski klub oddał go bez żalu, mimo że usłyszał w nim, że "gra jak Gerrard".

Rozwija się w Zagłębiu Lubin. W Legii został zesłany do rezerw. "Przyjąłem to jednak na klatę i dalej ciężko pracowałem"

Pierwszym trudnym momentem Łukasza Łakomego w Legii Warszawa była kontuzja. - Urazu doznałem na treningu. Damian Sędzikowski uderzał na bramkę, a ja zablokowałem jego strzał prawą nogą, ale miałem ją ustawioną zbyt luźno i wykrzywiła się. Doszło do naderwania drugiego stopnia więzadła strzałkowo-piszczelowego - opowiada gracz Zagłębia Lubin w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Mimo że pauzował tylko miesiąc, to przeżył to wyjątkowo mocno.

Drugi moment to decyzja o odejściu z klubu, podjęta w 2020 roku. Działacze postanowili, że skoro Łakomy nie będzie przyszłością Legii, to należy go zesłać do rezerw. Tak też zrobili. - Przyjąłem to jednak na klatę i dalej ciężko pracowałem. Dziś jestem nawet wdzięczny działaczom Legii, że mogłem wtedy chociaż trenować - mówi 21-latek.

Ale to w Warszawie defensywny pomocnik usłyszał, że "gra jak Gerrard". - Rafał Gębarski, mój trener w juniorach młodszych Legii, powiedział mi kiedyś: "Grasz jak Steven Gerrard". Chodziło mu o moje cechy charakteru i sposób rozwiązywania sytuacji na boisku. To było bardzo miłe i mocno mnie nakręciło - mowi Łakomy, który po przygodzie w stolicy przeniósł się do Zagłębia Lubin.

W 2021 roku jako piłkarz Zagłębia powrócił na Łazienkowską. Bardzo chciał udowodnić swoją wartość, ale poszło to w złą stronę. - Chciałem bardziej w pierwszym takim meczu. Skończył się niestety naszą porażką 0:4. Wiadomo, przy okazji każdego spotkania przeciwko Legii wracają wspomnienia, ale dziś już do wszystkich meczów o stawkę staram się podchodzić tak samo - wyznaje.

Gdzie Łukasz Łakomy widzi się w przyszłości? Kiedyś marzył o Serie A, teraz woli LaLiga

Jeszcze za czasów gry w Legii Warszawa Łukasz Łakomy mówił, że marzy o grze w Serie A. Po czasie jednak zmienił zdanie i teraz wolałby grać w hiszpańskiej LaLiga. - Obie te ligi są bardzo atrakcyjne, ale dziś uważam, że w przyszłości bardziej pasowałbym do hiszpańskiej, bo jest bardziej techniczna, poukładana i można w niej cieszyć się grą. Podstawą jest piłka. Moi agenci uważają zresztą podobnie, też za jakiś czas widzą mnie właśnie w Hiszpanii - wyjaśnia piłkarz. Natomiast za trzy lata Łakomy widzi się po prostu w "klasowym klubie, którego byłby ważną postacią"

Łukasz Łakomy jak na razie rozegrał 45 meczów w ekstraklasie. Zdołał w nich strzelić dwa gole i zanotować pięć asyst. W tym sezonie zaliczył 17 występów, notując po jednej bramce i asyście. W zdecydowanej większości spotkań przebywał na boisku przez 90 minut i jest jedną najważniejszych postaci Zagłębia Lubin.

