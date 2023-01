Raków potwierdza transfer. Wielki powrót do ekstraklasy

Raków Częstochowa zbroi się w walce o pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Kilka dni temu klub ogłosił pozyskanie Jeana Carlosa z Pogoni Szczecin, co było pierwszym zimowym wzmocnieniem. Teraz drużyna spod Jasnej Góry ma kolejnego nowego gracza - jest nim Adrian Gryszkiewicz.

Raków Częstochowa poszerza kadrę. To były zawodnik Górnika Zabrze

We wtorek w mediach pojawiły się spekulacje na temat potencjalnego zainteresowania Rakowa Adrianem Gryszkiewiczem. Jako jedni z pierwszych informację przekazali Tomasz Ćwiąkała, a także popularny Janexx89, który jest dobrze zorientowany w transferach. Na potwierdzenie nie trzeba było czekać zbyt długo. Wieczorem klub ogłosił pozyskanie zawodnika.

"Adrian Gryszkiewicz na zasadzie transferu definitywnego dołącza do Rakowa Częstochowa! 23-latek podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok" - tak brzmi oficjalny komunikat. Gryszkiewicz jest już w drodze do Turcji, gdzie dołączy do reszty zespołu na zgrupowaniu.

Zawodnik nie ukrywał radości z powodu dołączenia do drużyny. - Jestem szczęśliwy i zadowolony, że trafiłem do takiego klubu, jakim jest Raków Częstochowa. Wiem, że są tutaj przede mną duże cele, takie też stawiam sam przed sobą. Nie pozostaje nic innego jak pracować i zrobić wszystko, żeby te cele osiągnąć - powiedział na łamach oficjalnej strony klubu.

Gryszkiewicz jest wychowankiem Górnika Zabrze, a przez ostatni rok występował w SC Paderborn 07. W ekstraklasie rozegrał łącznie 81 spotkań. Teraz stanie przed szansą wywalczenia pierwszego mistrzostwa Polski w karierze.