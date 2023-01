Podolski tłumaczy się z czerwonej kartki. "Nie ma znaczenia, że to turniej charytatywny"

Kevin Broll, Paweł Sokół, Jakub Szymański, Kryspin Szcześniak, Jakub Pochcioł, Kacper Capiga, Nikodem Zielonka, Krzysztof Kolanko, Dani Pacheco, Kanji Okunuki, Amadej Marosa oraz Lukas Podolski - to zawodnicy, którzy znaleźli się w kadrze Górnika Zabrze na charytatywny turniej halowy w niemieckiej miejscowości Gummersbach. I choć legenda reprezentacji Niemiec posiada największe doświadczenie z drużyny Górnika, to w niedzielę nie zachowała się jak na lidera przystało. Górnik zajął 3. miejsce, ale Podolski nie dokończył półfinału. Dlaczego?

W trakcie przegranego meczu z niemieckim trzecioligowcem Rot-Weiss Essen (2:3), Podolski został wyrzucony z boiska przez sędziego po tym, jak nie mógł pogodzić się z jego decyzją o odgwizdaniu przewinienia. Podolski faulował rywala, za co został ukarany dwiema minutami wykluczenia. Napastnik wściekł się na arbitra, zaczął krzyczeć mu w twarz, za co został usunięty z boiska. Teraz "Poldi" ujawnił szczegóły.

- Jestem osobą, która zawsze szczerze mówi, to co myśli. Zarówno w życiu, jak i na boisku. Nie obraziłem sędziego ani nie byłem agresywny. Moja drużyna była w niekorzystnej sytuacji i uważam, że nie zostaliśmy sprawiedliwie potraktowani. Stanowczo zareagowałem, ale z pełnym szacunkiem do arbitra. Dla mnie nie ma znaczenia, że był to mecz towarzyski, charytatywny. Kiedy jestem na boisku, to zawsze daje z siebie wszystko - powiedział 37-latek na łamach "Bilda".

- To dlaczego ujrzałeś czerwoną kartkę? - dopytywał niemiecki dziennikarz.

- Patrzyłem na zegar i byłem pewien dwuminutowej kary czasowej. To dobry moment, by powiedzieć arbitrowi, że poczuliśmy się przez niego oszukani. Ale najważniejsze, że na tym wspaniałym turnieju zebraliśmy sto tysięcy euro na szczytny cel. To był wspaniały dzień. Dziękuję wszystkim kibicom i zawodnikom - odpowiedział "Poldi".

Kiedy wraca Górnik?

Zespół Gaula rozpoczął rywalizację od porażki 1:3 z Blau-Weiss Lohn. Awans do półfinału dał Górnikowi remis 4:4 z Hamburgerem SV. Po porażce w półfinale, w meczu o 3. miejsce zabrzanie pokonali po rzutach karnych FC Kann Marienborn. Dla Górnika to element przygotowań do rundy wiosennej ekstraklasy. Tę zespół Gaula zainauguruje 30 stycznia wyjazdowym meczem z Cracovią.

Podolski ma ważny kontrakt z Górnikiem do końca sezonu. 37-latek w tym sezonie ekstraklasy zdobył dwie bramki i zaliczył sześć asyst.