Kompromitacja Cracovii. 0:6 z drugoligowcem

W polskiej piłce trwa nadal przerwa zimowa, podczas której zespoły ekstraklasy przygotowują się do powrotu do gry o ligowe punkty. Cracovia przed meczem z Górnikiem Zabrze, który odbędzie się 30 stycznia, wyjechała do Turcji na obóz przygotowawczy. Pierwszy ze sparingów nie należał do udanych. Drużyna Jacka Zielińskiego wysoko przegrała z Hansą Rostock.

Cracovia rozgromiona w sparingu

Przed rozpoczęciem zgrupowania w Belek szkoleniowiec klubu zapewniał, że jego zespół ma wszystko, czego potrzebuje, do zbudowania optymalnej formy przed wznowieniem rozgrywek w Polsce. Trener zabrał do Turcji 27 zawodników, w tym kilku młodzieżowców. Pierwszy skład na starcie z niemieckim drugoligowcem również daleki był od podstawowego. Szansę dostali m.in. Mateusz Pieńczak, Michał Stachera, Karol Knap czy Bartłomiej Kolec. Niemcy wykorzystali wszystkie słabości rywali i już od ósmej minuty rozpoczęli strzelanie. Ostatecznie skończyło się na wyniku 0:6. Bramki dla Hansy zdobywali: Nils Froeling (8'), Haris Duljević (38'), John Verhoek (59' i 87'), Kevin Schumacher (69') i Theo Martens (82').

Był to pierwszy z czterech sparingów zaplanowanych podczas obozu, który trwać będzie do 21 stycznia. W sobotę zespół Jacka Zielińskiego zmierzy się z innym przedstawicielem niemieckiej drugiej ligi 1. FC Nurnberg (13:00). Zaledwie 2 dni później przedstawiciele ekstraklasy zmierzą się z Sigmą Ołomuniec (13:00), a w piątek 20 stycznia od 11:00 powalczą z Banikiem Ostrawa.

Jacek Zieliński będzie mógł skorzystać praktycznie ze wszystkich zawodników, których zabrał ze sobą do Belek. Możliwe jednak, że wkrótce jego kadra nieco się uszczupli. Zdaniem duńskiego portalu Bold Mathias Hebo Rasmussen może jeszcze zimą opuścić ekipę z Krakowa. Zainteresowane pozyskaniem go są bowiem Lech Poznań i Legia Warszawa, a także kluby z Belgii i Danii. W obecnym sezonie 27-letni pomocnik rozegrał 12 meczów dla Cracovii, strzelił w nich jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Byłoby to kolejne osłabienie Cracovii po odejściu Mateja Rodina. Podczas 2,5-letniej kariery przy Kałuży bośniacko-chorwacki defensor rozegrał łącznie 74 mecze, w których zdobył dwie bramki. Teraz będzie kontynuował swoją przygodę z piłką w belgijskim KV Oostende, który zajmuje aktualnie 15. miejsce w tabeli ligi belgijskiej.

Cracovia na przerwę zimową schodziła, zajmując ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół prowadzony obecnie przez Jacka Zielińskiego zdobył 25 punktów w 17. meczach, jednak od podium dzielą ich zaledwie cztery punkty.