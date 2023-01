Alarm w Piaście Gliwice. Milionowe straty klubu z ekstraklasy

Piast Gliwice nie notuje dobrych wyników w tym sezonie ekstraklasy. Pod koniec października zeszłego roku pracę stracił Waldemar Fornalik, który pracował w klubie od września 2017 roku. Jego następcą został Aleksandar Vuković, który na razie wygrał jeden z czterech meczów. Piast Gliwice zajmuje 16. miejsce z 16 punktami i ma punkt straty do bezpiecznej strefy gwarantującej utrzymanie. Dodatkowo gliwiczanie odpadli z Pucharu Polski po porażce 0:1 z Górnikiem Łęczna w 1/8 finału.

Piast Gliwice zamyka 2022 rok ze sporą stratą. A dwa lata temu notował niemal 10 mln złotych netto zysku

Portal dzisiajwgliwicach.pl poinformował, że Piast Gliwice zakończył 2022 rok ze stratą sześciu milionów złotych. "Tym samym wykazana strata przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki" - czytamy w sprawozdaniu. Te wiadomości są o tyle niepokojące, ponieważ kapitałowy zakładowy spółki GKS Piast według KRS wynosi 9,38 mln złotych.

Dla porównania w 2020 roku Piast Gliwice zanotował zysk w wysokości 9,7 mln złotych netto. Warto dodać, że miasto Gliwice posiada 66,68 proc. akcji w spółce. Co mogło przyczynić się do sporej straty w 2022 roku? Spory wpływ na to miał wynik sportowy - Piast Gliwice w poprzednim sezonie nie awansował do europejskich pucharów i zajął piąte miejsce. Dodatkowo w 2023 roku zmniejszona jest też dotacja od miasta - 5,4 mln złotych. Zarówno w 2022 roku, jak i w poprzednich latach to wsparcie opiewało na kwotę 6 mln złotych.

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości Piast Gliwice będzie musiał sprzedać swoje największe gwiazdy, żeby poprawić sytuację finansową. Na początku grudnia nową umowę podpisał Frantisek Plach, zostając w Gliwicach do końca czerwca 2026 roku. Latem podobnie zrobił Damian Kądzior, wiążąc się z Piastem do końca sezonu 24/25. Pierwszym rywalem Piasta Gliwice w drugiej części sezonu będzie Jagiellonia Białystok. To spotkanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 12:30.