Lech Poznań i Legia Warszawa walczą o gwiazdę ekstraklasy

Mathias Hebo Rasmussen występuje w Cracovii od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się z duńskiego Lyngby jako wolny zawodnik. Przez pierwszych kilka miesięcy musiał walczyć o miejsce w składzie, ale od początku 2022 roku jest podstawowym zawodnikiem krakowskiego klubu i ma duży wpływ na jego wyniki.

Mathias Hebo Rasmussen może odejść z Cracovii. Ma oferty m.in. z Lecha Poznań i Legii Warszawa

Aktualnie 27-letni pomocnik przygotowuje się do startu rundy wiosennej w ekstraklasie. Zdaniem duńskiego portalu Bold nie jest przesądzone, że rozpocznie ją jako zawodnik Cracovii. Zainteresowane pozyskaniem go są bowiem Lech Poznań i Legia Warszawa, a także kluby z Belgii i Danii.

Spośród duńskich klubów najbardziej zdecydowane na transfer Hebo jest Broendby. Dla piłkarza byłaby to interesująca propozycja, nie tylko ze względu na aspekt sportowy czy finansowy. - Sam pochodzę z Vestegnen (obszar w okolicach Kopenhagi - red.), więc chciałbym przejść do Broendby, gdyby była taka możliwość. Myślę jednak, że w ich strategię wpisuje się kupowanie młodszych piłkarzy. Obserwowali mnie, ale było też kilka innych klubów Superligi, które zdawały się być mną zainteresowane - powiedział w przeszłości w rozmowie z Boldem. Ponadto Hebo mógłby pracować w Broendby z trenerem Jesperem Soerensenem, który prowadził go jeszcze w czasach gry dla FC Fredericia (2016-2017).

Bold podkreśla, że o sprowadzenie pomocnika w tym zimowym oknie transferowym nie będzie łatwo. Pozostało mu jeszcze półtora roku kontraktu z Cracovią, przez co należałoby liczyć się z koniecznością zapłacenia konkretnych pieniędzy.

W obecnym sezonie Mathias Hebo Rasmussen rozegrał 12 meczów dla Cracovii, strzelił w nich jednego gola i zaliczył jedną asystę.