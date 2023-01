Sensacyjny transfer Wieczystej Kraków. Podkradła piłkarza klubowi z Ekstraklasy

Kilka dni temu media obiegła informacja, jakoby Simeon Sławczew miał ponownie zagrać w Lechii Gdańsk. Dla Bułgara byłby to powrót do Gdańska i ekstraklasy po czterech latach. Wydawało się, że jego przejście do zespołu Marcina Kaczmarka jest niemal przesądzone. Na początku tygodnia nastąpił jednak zwrot akcji i Sławczew wylądował ostatecznie w trzecioligowej Wieczystej Kraków.

Simeon Sławczew nie dla Lechii Gdańsk. Zagra w Wieczystej Kraków

We wtorek po południu Tomasz Włodarczyk poinformował, że Simeon Sławczew nie zostanie zawodnikiem Lechii Gdańsk, a przejdzie testy medyczne w Wieczystej Kraków.

Kilka godzin później krakowski trzecioligowiec oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z 29-letnim Bułgarem. "Nowym zawodnikiem Wieczystej został Simeon Sławczew. 29-letni Bułgar podpisał 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok" - czytamy na Twitterze. To oznacza, że umowa pomocnika będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku.

Według informacji podanych przez Włodarczyka negocjacje Bułgara z Lechią wcale nie były aż tak zaawansowane, a Wieczysta zaproponowała mu wysoki kontrakt. Nieoficjalnie dowiadujemy się też, że zwrot akcji w sprawie transferu pomocnika nastąpił w ostatnich dniach.

Simeon Sławczew zagra z byłymi kolegami. Wieczysta Kraków się zbroi

Sławczew w Krakowie spotka się w jednej drużynie z byłymi kolegami z Lechii Gdańsk. Występują tam bowiem m.in. Błażej Augustyn, Sławomir Peszko czy Michał Mak, z którymi 29-latek grał w Trójmieście.

Pozyskanie 29-letniego Bułgara to kolejny zimowy ruch Wieczystej Kraków na rynku. W grudniu trzecioligowy klub pozyskał z Widzewa Łódź Karola Danielaka. Mówiło się też o transferze Łukasza Sierpiny. Wieczysta marzy o kolejnym awansie. Obecnie w tabeli 3. ligi zajmuje 3. miejsce z trzypunktową stratą do lidera.