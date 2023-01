Oficjalnie: Lech Poznań ma nowego bramkarza. W przeszłości występował w Rakowie

Przed minionym sezonem Lech Poznań ściągnął Artura Rudko. Ukrainiec miał zostać podstawowym bramkarzem mistrza Polski, ale bardzo rozczarował. Popełniał wiele błędów i wiele wskazuje na to, że po sezonie odejdzie z klubu. - Trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wyszło. Najbardziej rozczarowany tym faktem jest sam Artur. To fajny zawodnik, który dużo rozumie i jest świadomy tego, co wokół niego się dzieje. Natomiast na boisku nie ma takiej pozycji jak "fajny chłopak" - tłumaczył wpadkę transferową prezes Lecha Piotr Rutkowski w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym".

Lech Poznań ma nowego bramkarza

W związku z tym działacze poznańskiego klubu poszukiwali nowego bramkarza. I szybko im się to udało. We wtorek Lech oficjalnie poinformował o ściągnięciu Dominika Holca ze Sparty Praga. Słowak został wypożyczony na pół roku, ale w umowie została zawarta opcja przedłużenia współpracy o dwa lata. To nie będzie jego pierwsza przygoda z ekstraklasą. Wcześniej od stycznia do czerwca 2021 roku występował w Rakowie Częstochowa. W tym czasie rozegrał 19 meczów.

Holec jest wychowankiem MSK Ziliny. Na Słowacji występował w takich klubach jak między innymi Zlate Moravce i FK Senica, a od 2020 roku występuje w Sparcie Praga. Holec ma za sobą również debiut w reprezentacji Słowacji. Miało to miejsce w marcu zeszłego roku w meczu towarzyskim z Finlandią.

W środę nowy nabytek Lecha wyruszy wraz z drużyną do Dubaju, gdzie mistrz Polski będzie przygotowywał się do wznowienia rozgrywek ligowych. Pierwszy mecz po przerwie ekipa z Poznania rozegra 27 stycznia. Tego dnia zmierzy się ze Stalą Mielec.

