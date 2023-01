Kozak z Ghany na celowniku polskich klubów. "Ktoś chce go kupić? Będzie musiał sporo wydać"

Ibrahim Sadiq, który ma za sobą występy w reprezentacjach Ghany do lat 20 i do lat 17, może wkrótce przejść do jednego z klubów Ekstraklasy. Według GhanaGuardian pytało o niego kilka polskich zespołów. Na razie wciąż się wahają, bo BK Hacken, w którym na co dzień występuje piłkarz, żąda od nich dwóch milionów euro. Z kolei portal Transfermarkt wycenia wartość Sadiqa na 1,5 mln euro.

Polskich klubów nie stać na Sadiqa. "Wiemy, że jego wartość jest wysoka"

Informację tę potwierdził dyrektor sportowy BK Hacken - Martin Ericsson. - Sadiq miał niezwykle mocną końcówkę roku i obserwowało go wiele klubów. Mamy jednak długie kontrakty z młodymi zawodnikami, a wiemy, że wartość takiego gracza jak Sadiq jest wysoka. Jeśli ktoś chce kupić od nas młodego zawodnika, będzie musiał sporo wydać - powiedział na łamach "Sportbladet". Umowa Ghańczyka ze szwedzką ekipą obowiązuje do końca 2025 r.

Sadiq gra na pozycji prawoskrzydłowego. Do Hacken dołączył w lutym 2022 r. z duńskiego Nordsjaelland. W minionym sezonie ligi szwedzkiej (gra ona system wiosna-jesień) był rewelacją rozgrywek. W 19 ligowych meczach strzelił 7 bramek i zaliczył cztery asysty. Przyczynił się też do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Dzięki temu Hacken przystąpi latem do eliminacji do następnej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów.

W barwach szwedzkiej drużyny Sadiq zanotował prawdziwy wystrzał formy. Tylu bramek nie zdobył przez trzy i pół sezonu, jakie spędził w lidze duńskiej. Jako piłkarz Nordsjaelland we wszystkich rozgrywkach zanotował 63 występy, w których zdołał ustrzelić raptem 6 goli. W reprezentacyjnych młodzieżówkach grywał zaś raczej okazjonalnie. Łącznie uzbierał tylko 7 występów. Zdobył w nich jedną bramkę.