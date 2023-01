Widzew rośnie w siłę. "Chcemy doprowadzić klub do mistrzostwa Polski"

Nowy ośrodek ma powstać w miejscowości Bukowiec w gminie Brójce oddalonej o kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Łodzi. Budowa rozpocznie się w 2024 r. W planach są trzy boiska naturalne, boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do rehabilitacji oraz do techniki, a także budynek dla piłkarzy pierwszego zespołu i Akademii Widzewa. Kompleks ma się zmieścić na 10 hektarach.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Widzew Łódź zbuduje nowy ośrodek w Bukowcu. "Bez infrastruktury nie pójdziemy dalej"

O planowanej inwestycji Widzew poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej oraz na swojej stronie internetowej. - Nareszcie podjęliśmy decyzję dotyczącą powstania ośrodka treningowego. Przeniosą się tam drużyny U16-U19, rezerwy oraz pierwszy zespół. Dajemy sobie rok, żeby załatwić wszystkie formalności i finansowanie w tym zakresie. W 2027 roku chcielibyśmy zakończyć całą inwestycję powstaniem mini stadionu, który służyłby drużynie podczas meczów sparingowych - zapowiedział prezes klubu Mateusz Dróżdż.

O konieczności rozbudowy klubowej infrastruktury mówił z kolei większościowy udziałowiec Widzewa, Tomasz Stamirowski. - Jako Widzew mamy sportowe marzenia, które wszyscy znają - chcemy doprowadzić ten klub do mistrzostwa Polski. Z drugiej strony mamy rzeczywistość – jesteśmy aktualnie trzecią drużyną Ekstraklasy, a nie mamy pełnowymiarowego naturalnego boiska. Nasze boisko sztuczne jest w takim stanie, że drużyna nie może na nim trenować. Bez infrastruktury nie pójdziemy dalej - stwierdził, cytowany przez stronę internetową klubu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Widzew Łódź, który do Ekstraklasy wrócił po 8 sezonach błąkania się po niższych ligach, jest rewelacją tego sezonu. Po 17 kolejkach zajmuje wysoką, trzecią pozycję w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Do prowadzącego Rakowa Częstochowa traci aż 12 oczek, ale do drugiej Legii Warszawa - już tylko 3.