Duże osłabienie Cracovii przed startem rundy wiosennej. Transfer podstawowego stopera

Tradycyjnie w pierwszy dzień nowego roku Cracovia rozegrała mecz towarzyski między pierwszą drużyną a zespołem rezerw. Po raz czwarty w tym wydarzeniu uczestniczył Jacek Zieliński, aktualny szkoleniowiec krakowskiego klubu.

Cracovia traci stopera

Po noworocznym treningu trener "Pasów" opowiedział o planach jego ekipy na rundę wiosenną. W rozmowie z "Gol24.pl" zdradził również powody braku na nim niektórych zawodników. Okazało się, że jedna absencja jest spowodowana transferem. Matej Rodin jest bliski przenosin do belgijskiego KV Oostende.

- Takie jest życie, tak to wygląda. Od dłuższego czasu liczyliśmy się z tym, że Matej odjedzie, więc to jakieś wielkie zaskoczenie dla nas nie jest. Nastąpiło to teraz. Miał jeszcze pół roku kontraktu, więc była ostatnia szansa na to, by jeszcze jakieś godziwe pieniądze za niego wziąć — wyznał Jacek Zieliński. Zrobił dużo dobrego dla nas, ale idzie dalej — dodał.

26-letni Chorwat był podstawowym obrońcą Cracovii od początku swojej kariery w klubie, czyli 2020 roku. Podobnie było w rundzie jesiennej, w której zagrał 14 meczów i był jednym z lepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze. Przez dwa i pół roku w klubie z Krakowa rozegrał 74 spotkania.