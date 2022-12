Gwiazda ekstraklasy wyceniona. Stal Mielec zarobi fortunę

Said Hamulić dołączył do Stali Mielec 12 lipca tego roku i od razu stał się jedną z największych gwiazd Ekstraklasy. Rundę jesienną zakończył z 9 bramkami i 4 asystami, co daje mu pozycję lidera klasyfikacji strzelców. Świetne występy w polskiej lidze otwierają przed 22-letnim Holendrem drzwi do transferu, czego nie kryje prezes Stali, Jacek Klimek.

Hamulić na wylocie ze Stali Mielec. "Chcielibyśmy go zatrzymać, ale to nie będzie łatwe"

- Said jest rozchwytywany w Europie. Codziennie negocjujemy jego transfer, nawet dziś odmówiłem klubowi z Francji. Chcielibyśmy go zatrzymać, ale to nie będzie łatwe, tym bardziej że patrząc na Saida widać, że od czasu do czasu myślami znajduje się już w innych miejscach. Oczekujemy za niego 2,5 mln euro i obecnie otrzymaliśmy jedną taką ofertę, która być może niebawem ujrzy światło dzienne - zdradził prezes w rozmowie ze stroną hej.mielec.pl.

- Nie wszystko trafi jednak do nas, bo musimy zapłacić jeszcze jedną ratę do jego poprzedniego klubu z Litwy (DFK Dainava, red.), a dodatkowo 30 proc. całej sumy trafi również w to miejsce. Dodając do tego podatek, wyjdzie ok. miliona euro zysku - dodał Klimek.

Taka wycena Hamulicia oznacza, że już wkrótce kolejna wschodząca gwiazda prawdopodobnie opuści ekstraklasę. Takich pieniędzy nie jest w stanie wyłożyć żaden z ekstraklasowych klubów. To nie jest zmartwienie Stali, dla której zastrzyk gotówki mógłby pomóc mieleckiemu klubowi wyjść na prostą pod względem finansowym. Obecne zadłużenie Stali wynosi 1,8 miliona złotych, więc pieniądze pozyskane za Hamulicia stanowiłyby ponad połowę tej kwoty. W wyjściu na zero miałyby pomóc zyski za utrzymanie na poziomie Ekstraklasy.

To nie powinno stanowić problemu dla zawodników Adama Majewskiego. Stal rundę jesienną zakończyła na 7. miejscu z dorobkiem 27 punktów. Z pierwszego miejsca rozgrywki w polskiej lidze wznowią zawodnicy Rakowa Częstochowa (41 pkt), którzy wyprzedzają Legię Warszawa (32 pkt) i Widzew Łódź (29 pkt).

