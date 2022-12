Lechia królem okna transferowego. Kolejny transfer na ostatniej prostej

Lechia Gdańsk ma za sobą niezbyt udaną jesień. Piłkarze trenera Marcina Kaczmarka po pierwszej części sezonu zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli Ekstraklasy i mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Ambicje w Gdańsku są jednak zdecydowanie wyższe niż tylko walka o utrzymanie. Dlatego też Lechia rozpoczęła zimowe polowanie na rynku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Nascimento na celowniku Lechii. Trwają negocjacje z Radomiakiem

Tylko w ostatnich dniach mowa jest aż o trzech potencjalnych wzmocnieniach. Ostatnim wymienianym graczem jest 27-letni pomocnik Radomiaka Radom - Filipe Nascimento. Informację o prowadzonych negocjacjach w spawie jego pozyskania przekazał portugalski portal Diario de Transferencias.

Nascimento to były młodzieżowy reprezentant Portugalii. Z Radomiakiem związany jest od lutego 2021 r., kiedy to zespół występował jeszcze w I lidze. W obecnym sezonie Ekstraklasy prezentuje się całkiem nieźle. Zagrał w 13 spotkaniach, strzelił trzy bramki i miał dwie asysty. Poza tym dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w Pucharze Polski. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 r., więc dla Radomiaka to ostatnia szansa, by na nim zarobić.

Ofensywa transferowa Lechii. Klub blisko pozyskania jeszcze dwóch piłkarzy

W kontekście zimowych wzmocnień Lechii mówi się jeszcze o dwóch zawodnikach. Pierwszym z nich jest Simeon Sławczew, dla którego byłby to powrót do Gdańska po 5 latach przerwy. Polscy kibice mogli oglądać grę bułgarskiego pomocnika w latach 2016-2018. 1 stycznia wygaśnie jego kontrakt z Lokomotiwem Sofia i będzie mógł dołączyć do "Biało-zielonych" za darmo.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Z kolei linię obrony miałby zasilić gracz Pogoni Szczecin Jakub Bartkowski. 31-latek miałby rywalizować o miejsce na prawej stronie z Davidem Stecem i Filipem Koperskim. Do sfinalizowania transferu pozostają już tylko testy medyczne. Jeśli piłkarz w najbliższy poniedziałek przejdzie je pomyślnie, powinien podpisać kontrakt.