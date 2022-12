Oficjalnie: Hit transferowy w ekstraklasie. Raków wykupił gwiazdę Pogoni

Jean Carlos Silva występuje na polskich boiskach od lipca 2019 roku, gdy trafił do Wisły Kraków. Po dwóch latach jego kontrakt wygasł i jako wolny zawodnik związał się z Pogonią Szczecin.

Jean Carlos Silva przeszedł z Pogoni Szczecin do Rakowa Częstochowa

W piątek 30 grudnia Raków Częstochowa oficjalnie ogłosił pozyskanie Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem. Zawodnik ustalił już warunki kontraktu indywidualnego, a jak informuje portal Weszło, kwota transferowa wyniosła 200-300 tysięcy euro. Co prawda jego kontrakt z Pogonią wygasał z końcem sezonu, ale był w nim zapis pozwalający na przedłużenie o kolejny rok.

Nowy zawodnik Rakowa w przeszłości występował w młodzieżowej reprezentacji Brazylii, w 2015 r. sięgnął po wicemistrzostwo świata do lat 20. Przez kilka lat występował w drużynach juniorskich Realu Madryt, skąd w 2016 r. przeniósł się do rezerw Granady. Tam spędził trzy lata, potem przeszedł do Wisły Kraków.

26-letni gracz jest pierwszym zimowym wzmocnieniem Rakowa. Do zespołu oficjalnie dołączy w styczniu, gdy otworzy się okno transferowe.

Dotychczas Jean Carlos Silva zagrał w ekstraklasie 88 meczów, w których zdobył osiem bramek i zaliczył 10 asyst.