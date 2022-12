Kilka klubów zainteresowanych Tobiaszem. Jasne stanowisko władz ws. transferu

Za Kacprem Tobiaszem niezwykle udane miesiące. W czerwcu wrócił do stolicy z wypożyczenia w Stomilu Olsztyn i obecnie 20-latek jest jednym z lepszych bramkarzy w ekstraklasie. W 17 meczach puścił 19 bramek i siedmiokrotnie zachował czyste konto. W listopadzie Czesław Michniewicz zaprosił go na zgrupowanie reprezentacji i wyjazd do Kataru jako czwarty bramkarz do treningu.

Kacper Tobiasz wzbudza zainteresowanie, ale Legia Warszawa nie spieszy się ze sprzedażą bramkarza

Nic dziwnego, że Tobiasz wzbudza zainteresowanie coraz większych klubów - w tym zagranicznych - co potwierdził sam Jacek Zieliński. - Największe zainteresowanie jest w kontekście Kacpra Tobiasza - wyjawił w rozmowie z TVP Sport. Dyrektor sportowy klubu przyznał też, że do transferu zimą nie dojdzie. - Nie ma możliwości, by rozstał się z nami przed końcem sezonu - zapewnił.

Stołeczny klub liczy, że w przyszłości na bramkarzu zarobi jeszcze większe pieniądze, stąd brak pośpiechu i niechęć oddania zawodnika już zimą. - Docelowo można sobie przyjmować takie założenia, ale ważny jest moment sprzedaży zawodnika. Tobiasz pewnie będzie wart kilka milionów, ale na razie ma za sobą kilkanaście meczów w Ekstraklasie. Jak można myśleć o takich kwotach? Wiemy, że ma talent i jest dobry, ale wartość można zbudować - dodał Zieliński.

Kacper Tobiasz jest pewniakiem, jeśli chodzi o miejsce w bramce w Legii. W klubie są jeszcze Cezary Miszta oraz Dominik Hładun. Niewykluczone, że ten pierwszy odejdzie na wypożyczenie. - Zrodziła się myśl wypożyczenia ze względu na to, że przydałaby mu się regularna gra. W trakcie takich rund można zebrać też wiele doświadczenia, które jest nie do przeceniania - przyznał dyrektor sportowy klubu.

Legia ma za sobą udaną pierwszą część sezonu. Warszawiacy zajmują drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. Liderem jest Raków Częstochowa (41 pkt), a podium uzupełnia Widzew Łódź (29 pkt).