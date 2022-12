Legia Warszawa ma piłkarza, któy będzie wart miliony euro. "Wartość można zbudować"

Legia Warszawa może mieć powody do obaw. Jacek Zieliński przekazał, że klub nie ma pieniędzy na transfery. Dodatkowo dyrektor poinformował, że z Legii może odejść Josue oraz Filip Mladenović. - Żeby obaj zostali, musi się zgadzać dookoła kilka spraw. Jedną z nich jest to, by nie mieli bardzo wysokich ofert. Jeśli tak będzie, to Josue i Mladenović chcieliby u nas zostać - mówił działacz.

Tobiasz może dać Legii miliony euro. "Na razie nie spieszy się z wyjazdem"

Jacek Zieliński rozmawiał z TVP Sport przed drugą częścią sezonu Ekstraklasy. Dyrektor Legii Warszawa przyznał, że kilku piłkarzy cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony innych klubów. Zdecydowanie najwięcej szumu jest wokół Kacpra Tobiasza. Przy Łazienkowskiej liczą, że na 20-latku da się sporo w przyszłości zarobić. - Tobiasz pewnie będzie wart kilka milionów, ale na razie ma za sobą kilkanaście meczów w Ekstraklasie. Wiemy, że ma talent i jest dobry, ale wartość można zbudować - powiedział.

Zieliński dodatkowo ujawnił, że Tobiasz jest jedynym piłkarzem Legii Warszawa bez zgody na transfer przed końcem tego sezonu. - Na razie Kacper ma za sobą pobyt z kadrą na mundialu, ale w perspektywie są europejskie puchary, które też wpływają na budowanie kwestii finansowych. Fakt jest taki, że Tobiasz nie spieszy się z wyjazdem. Kibice go uwielbiają i w drugą stronę działa to tak samo - dodał dyrektor Legii. Kontrakt młodego bramkarza ze stołecznym klubem jest ważny do końca czerwca 2026 roku.

A jakie są, do tej pory, rekordy transferowe Legii Warszawa? Najwięcej klub zarobił na innym bramkarzu - Radosławie Majeckim, sprzedając go do AS Monaco za 7 mln euro. W drugiej kolejności są Michał Karbownik i Sebastian Szymański, którzy kosztowali kolejno Brighton i Dynamo Moskwa po 5,5 mln euro. Czołową piątkę zamykają Łukasz Fabiański (4,35 mln euro do Arsenalu w 2007 roku) oraz Ondrej Duda (4,2 mln euro do Herthy Berlin w 2016 roku).

Zieliński: Legia dostaje zapytania o Maika Nawrockiego. Jest możliwość wypożyczenia Cezarego Miszty

Kacper Tobiasz nie jest jedynym polskim piłkarzem Legii Warszawa, którego obserwują inne kluby. Jacek Zieliński przekazał, że pojawiają się też zapytania nt. Maika Nawrockiego, a jeden klub z Major League Soccer sondował sytuację Macieja Rosołka. Co w kontekście transferów z klubu? Możliwe jest wypożyczenie Cezarego Miszty, w związku z czym numerem dwa zostałby Dominik Hładun. Zieliński dodał, że Legii zależy też na sprzedaży Ihora Charatina.

Legia Warszawa rozpocznie zmagania w drugiej części sezonu Ekstraklasy 29 stycznia 2023 roku o godz. 15:00. Wtedy zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zagra z Koroną Kielce. Legia zajmuje drugie miejsce z 32 punktami i traci dziewięć punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa.