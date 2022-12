Lech Poznań przyznaje się do transferowego niewypału. "Uczciwie: nie wyszło"

Pozycja bramkarza była najsłabiej obsadzona w mistrzowskim sezonie 2021/2022 dla Lecha Poznań. Błędy popełniał Mickey van der Hart, z którym nie przedłużono kontraktu. Nie przekonywał również Filip Bednarek, ale to on docelowo miał być zmiennikiem nowo sprowadzonego bramkarza. I tak też się stało na początku obecnych rozgrywek.

Sygnał ostrzegawczy i mecz z Karabachem

Bluzę z numerem jeden otrzymał Artur Rudko, 30-letni Ukrainiec sprowadzony z cypryjskiego Pafos, który już w meczu sparingowym z Widzewem Łódź zaalarmował kibiców, wpuszczając niegroźny strzał przy bliższym słupku. Fatalnie spisał się w rewanżowym starciu z Karabachem Agdam (1:5) w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, po którym spadła na niego olbrzymia fala krytyki. Dwa tygodnie później stracił miejsce w składzie na skutek kontuzji i do bramki, już na stałe, wskoczył Filip Bednarek.

Na boisku nie ma takiej pozycji jak "fajny chłopak"

Od tego momentu Rudko zagrał tylko w jednym spotkaniu — w meczu 2. rundy Pucharu Polski przegranym przez Lecha 1:3, mając swoją winę przy dwóch bramkach dla rywali. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" z tego nieudanego transferu tłumaczy się Piotr Rutkowski, prezes i właściciel "Kolejorza".

- Artura znaliśmy jeszcze z Dynama Kijów, zresztą tam też pytaliśmy o niego. Chcieliśmy doświadczonego zawodnika, a on grał w Lidze Mistrzów z Dynamem, był w stanie odnaleźć się w nowym kraju, czyli na Cyprze w Pafos, gdzie w jednym sezonie wybrano go najlepszym bramkarzem ligi. Skontaktowaliśmy się z ludźmi w Pafos i na Cyprze, zrobiliśmy swój wywiad. Na koniec trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wyszło. Najbardziej rozczarowany tym faktem jest sam Artur. To fajny zawodnik, który dużo rozumie i jest świadomy tego, co wokół niego się dzieje. Natomiast na boisku nie ma takiej pozycji jak "fajny chłopak" - mówi Rutkowski.

Wypożyczenie 30-latka obowiązuje do końca sezonu. Wówczas pożegna się on z Lechem Poznań i zostanie zapamiętany jako jeden z najgorszych transferów w historii klubu.