Piłkarz Legii blisko zmiany klubu. Trwają negocjacje

Latem 2021 roku Mattias Johansson przeniósł się do Legii Warszawa z tureckiego Genclerbirligi. Do tej pory w stołecznym klubie radził sobie średnio. Łącznie rozegrał w jego barwach 42 mecze, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Wiele wskazuje na to, że przygoda Szweda z ekstraklasą może niedługo dobiec do końca.

Mattias Johansson może odejść z Legii

Spowodowane jest to między innymi wygasającym w czerwcu 2023 roku kontraktem. Na początku grudnia "Sportbladet" poinformowało, że obrońcą zainteresowany jest AIK Fotboll . To jeden z najbardziej utytułowanych szwedzkich klubów. Do tej pory 12 razy sięgnął po krajowe mistrzostwo. W minionym sezonie (liga rozgrywana jest systemem wiosna-jesień) zajął piąte miejsce. Działacze chcą ściągnąć nowego prawego obrońcę, ponieważ dotychczasowy podstawowy piłkarz na tej pozycji - 35-letni Mikael Lustig zakończył karierę.

Najnowsze informacje na temat przyszłości Johanssona przekazał Piotr Piotrowicz. "Piłkarz Legii Warszawa, Mattias Johansson, obecnie przebywa w Sztokholmie. Według moich informacji trwają rozmowy z AIK" - napisał na Twitterze. I dodał, że jest szansa na transfer już podczas zimowego okienka transferowego, ale bardziej prawdopodobne jest jego przejście latem po wygaśnięciu kontraktu.

Johansson w przeszłości występował również w takich klubach jak Panathinaikos, AZ Alkmaar i Kalmar FF. Jest także reprezentantem Szwecji. W narodowych barwach do tej pory pojawił się na boisku osiem razy i strzelił jednego gola.

Legia Warszawa po 17 kolejkach jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 32 punktów. Do pierwszego Rakowa Częstochowa traci dziewięć punktów. Drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia rozgrywki ligowe wznowi 29 stycznia. Tego dnia zmierzy się z Koroną Kielce.

