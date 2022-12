Lechia Gdańsk finalizuje pierwszy zimowy transfer. Wielki powrót do Ekstraklasy

Lechię Gdańsk na wiosnę czeka ciężka walka o utrzymanie w ekstraklasie. Piłkarze z Pomorza w 17 dotychczasowych meczach wywalczyli tylko 17 punktów i zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. Ich przewaga nad strefą spadkową, którą zresztą jeszcze do niedawna zamykali, wynosi zaledwie jeden punkt.

Lechia Gdańsk blisko pierwszego zimowego transferu. Ściągają Simeona Sławczewa

Obecna kadra potrzebuje wzmocnień, by skutecznie walczyć o kolejne ligowe punkty. Przerwa w rozgrywkach trwa już od ponad miesiąca, a jak dotąd niewiele słyszeliśmy o jakichkolwiek planach transferowych Lechii Gdańsk. Wygląda jednak na to, że klubowi działacze wreszcie zabrali się do roboty i są blisko sfinalizowania pierwszej transakcji. Do ekipy z Trójmiasta ma trafić stary znajomy.

Jak podaje Sportal.bg, do Lechii Gdańsk zimą z Lokomotiwu Sofia przeniesie się Simeon Sławczew. Defensywny pomocnik z Bułgarii w latach 2016-2018 był już piłkarzem Lechii. Wówczas przebywał w drużynie na zasadzie wypożyczenia ze Sportingu CP. Tym razem ma związać się z polskim zespołem kontraktem do 20 czerwca 2025 roku po przejściu obligatoryjnych testów medycznych.

Sławczew w ciągu dwóch sezonów spędzonych w Gdańsku zdążył rozegrać 50 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył siedem asyst. Przyczynił się do wywalczenia w sezonie 2016/2017 4. miejsca w ekstraklasie. Zasłynął też kontrowersyjnym zachowaniem podczas derbów Trójmiasta w 2018 roku. On i Sławomir Peszko kopali dmuchaną lalkę, ubraną w koszulkę Arki Gdynia.

Po odejściu z Gdańska wrócił do Lizbony, ale tylko po to, by zakończyć z nim współpracę. Następnie trafił do azerskiego Karabachu Agdam i Lewskiego Sofia. Sławczew w przeszłości grał też dla takich klubów jak Bolton Wanderers, czy Apollon Limassol. Ma na koncie też 25 meczów w reprezentacji Bułgarii.

W obecnym sezonie 29-latek zaliczył 18 występów dla Lokomotiwu Sofia. Zaliczył w nich jedną asystę. Portal Transfermarkt.de szacuje jego wartość na 300 tysięcy euro.

