Z Norwegii do ekstraklasy. Pierwszy transfer Wisły Płock

Wisła Płock miała bardzo udaną pierwszą część sezonu ekstraklasy. Klub prowadzony przez Pavola Stano długo był w czołówce, a obecnie zajmuje piąte miejsce z 28 punktami po 17 meczach. Liderem jest Raków Częstochowa z 41 punktami, mający 13 punktów więcej od drużyny z Płocka. Wisła rozpoczęła działania na rynku transferowym i zaczyna się wzmacniać przed drugą częścią sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Pierwszy transfer Wisły Płock. Klub wypożyczył młodzieżowego reprezentanta Polski

Wisła Płock dokonała pierwszego transferu w zimowym oknie. Klub z Wielkopolski poinformował o wypożyczeniu Pawła Chrupałły z norweskiego Rosenborga Trondheim. Pomocnik będzie występował w Wiśle do końca grudnia 2023 roku, a klub ma opcję pierwokupu. - Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się pozyskać kolejnego młodzieżowego reprezentanta Polski. Paweł jest zawodnikiem, który może występować jako boczny pomocnik oraz wahadłowy, a są to pozycje, które chcieliśmy wzmocnić w zimowym okienku transferowym - przekazał Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Wisły Płock.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Paweł Chrupałła rozpoczynał karierę w akademii Śląska Wrocław, ale od 2018 roku gra już tylko w Norwegii. Pomocnik był wypożyczony z Rosenborga do Kristiansund od sierpnia do grudnia 2022 roku - w tym czasie zagrał dziesięć meczów i był głównie rezerwowym. Chrupałła trafił do drużyny rezerw Rosenborga w styczniu 2020 roku. Później Polak grał na wypożyczeniu w Stjoerdals Blink. Miał epizod w młodzieżowej kadrze Norwegii na początku 2021 roku, ale we wrześniu tego roku przyjął zaproszenie od Miłosza Stępińskiego na zgrupowanie kadry Polski do lat 20.

Paweł Chrupałła będzie miał okazję do debiutu w nowym zespole w końcówce stycznia przyszłego roku. To właśnie wtedy Wisła Płock zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. To spotkanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 17:30.