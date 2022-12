Prezes Pogoni wbił szpilkę trenerowi Legii. Runjaić zareagował na atak

W listopadzie 2017 roku Kosta Runjaić został zatrudniony jako trenerem Pogoni Szczecin. Pracował tam do zakończeniu sezonu 2021/22, po czym nie przedłużył wygasającego kontraktu i przeniósł się do Legii Warszawa. Przez cały okres jego pracy w Pogoni prezesem był Jarosław Mroczek.

Jarosław Mroczek posprzeczał się z Kostą Runjaiciem. "Pytam się: po co?"

W ostatnim czasie Mroczek udzielił wywiadu TVP3 Szczecin, w którym podsumował miniony rok. Gdy został zapytany o to, dlaczego w ostatnich latach nie udało się zdobyć mistrzostwa Polski, odwołał się do pracy Runjaicia. - Musi Pan wsiąść w pociąg, wziąć kamerę, jechać do Warszawy i rozmawiać z tym trenerem, który trenuje dzisiaj Legię Warszawa. Odpowiedzialność jest tam troszeczkę. Kwestia przygotowania mentalnego drużyny do najważniejszych spotkań, wiemy, że to się nie udało - stwierdził.

Początkowo niemiecki szkoleniowiec nie zareagował na te słowa. Dopiero w miniony czwartek odniósł się do niej w rozmowie z portalem Pogońsportnet, gdzie uznał taką ocenę za niesprawiedliwą. - Pan Mroczek powinien raczej jeszcze raz spojrzeć na całokształt rozwoju ostatnich lat lub po prostu spojrzeć w tabelę. Gdzie była Pogoń, gdy przychodziłem, gdzie był klub, gdy odchodziłem. (...) Trochę mnie smuci, że mój były prezes szuka teraz kozła ofiarnego. A ja się pytam: po co? - powiedział. Współpracę z Mroczkiem ocenił jako "niezwykle udaną w danych okolicznościach".

W trakcie wywiadu w TVP3 Mroczek wspomniał kwietniowy mecz ligowy z Rakowem Częstochowa, przed którym oba zespoły miały trzy punkty do liderującego Lecha Poznań. Wtedy lepiej zaczęła Pogoń, która prowadziła od 25. minuty po golu Kamila Grosickiego. Raków doprowadził do remisu w 47. minucie za sprawą Vladislavsa Gutkovskisa, a 78. minucie zwycięską bramkę zdobył Ivi Lopez. Dzięki tej wygranej Raków został liderem, ale na koniec sezonu dał się wyprzedzić Lechowi. Szczecinianie zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu.

Kosta Runjaić poprowadził Pogoń Szczecin w 169 meczach, 74 z nich wygrał, 47 zremisował, a 48 przegrał. W tym czasie drużyna dwukrotnie zakończyła ligę najniższym stopniu podium (2020/21 i 2021/22).

